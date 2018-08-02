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В Италии из-за жары объявлен красный уровень опасности: туристов просят не выходить на улицу в обед

02 августа 2018 11:33
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Новости Италии. Красный уровень опасности объявлен в 18 крупнейших итальянских городах из-за жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии из-за жары объявлен красный уровень опасности: туристов просят не выходить на улицу в обед-1

Рим, Милан, Турин, Венеция, Флоренция – температурный показатель уже превысил отметку в 40 градусов.

В Италии из-за жары объявлен красный уровень опасности: туристов просят не выходить на улицу в обед-4

Из многих регионов приходят сообщения о случаях получения теплового удара. В пик солнечной активности специалисты рекомендуют не выходить на улицу. Предупреждение в первую очередь касается туристов, которые это время чаще всего проводят на пляжах.

# Погода # Фотофакт

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