В Италии из-за жары объявлен красный уровень опасности: туристов просят не выходить на улицу в обед

Новости Италии. Красный уровень опасности объявлен в 18 крупнейших итальянских городах из-за жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. Красный уровень опасности объявлен в 18 крупнейших итальянских городах из-за жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рим, Милан, Турин, Венеция, Флоренция – температурный показатель уже превысил отметку в 40 градусов.
Из многих регионов приходят сообщения о случаях получения теплового удара. В пик солнечной активности специалисты рекомендуют не выходить на улицу. Предупреждение в первую очередь касается туристов, которые это время чаще всего проводят на пляжах.