Сборная по парашютному спорту ВС Беларуси на открытом чемпионате ВДВ в России взяла 12 медалей, в том числе 8 золотых

Новости Беларуси. 12 медалей, из них 8 золотых. С таким результатом вернулась сборная по парашютному спорту Вооруженных Сил Беларуси с открытого чемпионата ВДВ. Первенство проходило в России. Участие принимали еще 18 команд. Первые места в мужском и женском командном зачете достались белорусам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Ковальчук, старший тренер команды Вооруженных Сил Республики Беларусь по парашютному спорту:

Чтобы в течение сезона показывать результат, нужно в первую очередь быть готовым физически, во вторую очередь – морально, а в третью очередь – просто быть готовым. Программа соревнований включала три упражнения. Сложным испытанием была групповая акробатика: за 35 секунд парашютисты должны сделать максимальное количество перестроений. Кроме того, участники должны были продемонстрировать точность приземления.

Дарья Шестакович, мастер парашютного спорта, чемпион мира среди юниоров:

В центре этого датчика лежит маленькая-маленькая копеечка, размером 2 см, закрашенная желтым цветом. И вот сюда мы должны приземлиться.