Что и как пить в жару, чтобы не навредить организму. Советы биолога и простой рецепт

Новости Беларуси. Пить или не пить? В жару такой вопрос не стоит. Мы утоляем жажду всем, что подвернётся под руку: кофе, соками, питьевыми йогуртами, газировками. Хотя и знаем, что грамотнее делать это при помощи воды. Но, оказывается, есть нюансы и в её отношении – воду во время жаркой погоды тоже надо уметь пить правильно.

Татьяна Богданова, биолог, практикующий аромадиагност, консультант по эфирным маслам:

Если человек испытывает чувство жажды – это уже поздно. Нужно себя «подпаивать» постоянно, постепенно, по чуть-чуть. Не выпивать поллитра залпом, чтобы горло потом болело и булькало в животе, а пить по глоточку. Представьте себе растение, которое мы долго не поливали. Оно завяло. Заливаем в него сразу бутылку воды – и всё потекло, и, вроде бы, это растение поднимает листья… Но потом мы опять про него забываем и оно вянет. Точно так же – наш организм. Бутылка с водой всегда должна быть с собой.

И отпивать из неё нужно постоянно.

Из напитков хорошо утоляют жажду соки. Но только свежевыжатые, а не пакетированные, с консервантами. К сожалению, не всегда у нас есть время на их приготовление. Воду взять с собой гораздо проще. Если надоедает пить безвкусную жидкость, попробуйте добавить в неё эфирные масла.