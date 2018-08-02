Что и как пить в жару, чтобы не навредить организму. Советы биолога и простой рецепт
Новости Беларуси. Пить или не пить? В жару такой вопрос не стоит. Мы утоляем жажду всем, что подвернётся под руку: кофе, соками, питьевыми йогуртами, газировками. Хотя и знаем, что грамотнее делать это при помощи воды. Но, оказывается, есть нюансы и в её отношении – воду во время жаркой погоды тоже надо уметь пить правильно.
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Татьяна Богданова, биолог, практикующий аромадиагност, консультант по эфирным маслам:
Если человек испытывает чувство жажды – это уже поздно. Нужно себя «подпаивать» постоянно, постепенно, по чуть-чуть. Не выпивать поллитра залпом, чтобы горло потом болело и булькало в животе, а пить по глоточку. Представьте себе растение, которое мы долго не поливали. Оно завяло. Заливаем в него сразу бутылку воды – и всё потекло, и, вроде бы, это растение поднимает листья… Но потом мы опять про него забываем и оно вянет. Точно так же – наш организм. Бутылка с водой всегда должна быть с собой.
И отпивать из неё нужно постоянно.
Из напитков хорошо утоляют жажду соки. Но только свежевыжатые, а не пакетированные, с консервантами. К сожалению, не всегда у нас есть время на их приготовление. Воду взять с собой гораздо проще. Если надоедает пить безвкусную жидкость, попробуйте добавить в неё эфирные масла.
Татьяна Богданова:
Просто наливаем в бутылочку воду – 500 миллилитров – и добавляем 1 каплю эфирного масла лимона или апельсина сладкого. Перед тем, как выпить глоточек, хорошенько встряхиваем. Во-первых, это очень вкусно. Во-вторых, лимон выводит шлаки, токсины из организма, а апельсин способствует красивому загару.
Ещё для вкуса можно добавить пару листиков мяты.
Именно не эфирное масло мяты, оно слишком насыщенное, с ним нужно быть осторожным. Чуть больше 1 капли – и уже невкусно. Здесь сложно точно отмерить оптимальную дозу, поэтому лучше использовать само растение.
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Воду с маслом вы, скорее всего, захотите смешать в пластиковой бутылочке, которую удобно носить с собой. Обратите внимание, что выпить жидкость из такой тары нужно за день, чтобы она не стояла и не насыщалась токсичными компонентами пластика. Поите свой организм правильно – и сохраните бодрость на весь день!