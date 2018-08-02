Будни комбайнера под AC/DC. Молодой педагог ведет видеоблог из кабины зерноуборочной машины

Новости Беларуси. Быть в курсе событий прямо из кабины зерноуборочного комбайна. Это возможно. Молодой белорус ведет YouTube-канал «Будни комбайнера», на котором делится новостями с полей. Как сообщает БЕЛТА, парня зовут Василий. Он молодой педагог из Лунинецкого района. Василий помогает своему отцу на уборке зерновых. Молодой человек трудится в роли помощника комбайнера. Парень работает во время уборочной еще со школы, а когда учился в университете, то летом всегда приезжал помогать.

Скриншот из видео. Источник: YouTube-канал «Будни комбайнера»

Молодой человек уже успешно окончил физико-математический факультет Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина и распределился в Ляховичский район. Сам Василий отмечает, что во время уборочной свободного времени практически нет – работа стартует в восемь утра, а заканчивается поздно вечером.

Скриншот из видео. Источник: YouTube-канал «Будни комбайнера»

Молодой человек опубликовал у себя на канале «Трейлер сезона-2018. Работа на комбайне GS10 ПАЛЕССЕ» и отметил, что ему хотелось бы поделится со зрителями прекрасными моментами из рабочих будней комбайнера. На фоне кадров уборочной играет песня группы AC/DC.

Скриншот из видео. Источник: YouTube-канал «Будни комбайнера»