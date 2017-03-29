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Белорусский спецназ и ВДВ России проходят совместные учения в Витебске

29 марта 2017 07:42
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Новости Беларуси. В Витебске проходят совместные учения десантников Беларуси и России. К маневрам подключены силы специальных операций нашей страны и ВДВ России. Их состав усилен разведчиками, инженерно-саперным отделением и подразделением связи. В ходе двухнедельной тренировки «голубые береты» основной упор сделают на отработке контрдиверсионных задач.

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций (Беларусь):
Учение спланировано нестандартно, мы ушли за границы полигона,

и на полигоне будем проводить только заключительный этап.

Белорусский спецназ и ВДВ России проходят совместные учения в Витебске-1

Стэсев Андрей, начальник штаба воздушно-десантной дивизии (Россия):
Тактика действия подразделений воздушно-десантных войск и сил специальных операций, конечно же, она отличается друг от друга.

Но где-то пересекаются какие-то отдельные моменты выполнения тактических задач.

И вот в ходе этого учения мы проведем анализ, как идет подготовка наших воздушно-десантных войск и сил специальных операций.

В учении десантников также задействованы подразделения внутренних войск Беларуси.

По легенде, совместными действиями им предстоит блокировать неприятеля и уничтожать группы незаконных вооруженных формирований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # Вадим Денисенко

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