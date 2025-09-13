Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Барыс» в матче КХЛ

Счет в поединке был открыт на шестой минуте, точный бросок в исполнении Алекса Лиможа вывел наших парней вперед. На экваторе второго отрезка хозяева восстановили паритет. Однако считаные секунды потребовались столичному клубу, чтобы вновь обеспечить себе преимущество и вновь благодаря стараниям американского нападающего, в активе которого дубль. На излете периода Сэм Энас упрочил перевес белорусской команды. В заключительной 20-минутке цифры на табло не изменились, как итог – победа с результатом 3:1. Голкипер «Динамо» Зак Фукале отразил 29 бросков.

Дмитрий Квартальнов, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Сегодня хорошо играл «Барыс». Нам приходилось непросто. У нас так не получалось. Только к концу второго периода чуть-чуть освоились. Так что нам доставило очень много неприятностей команда. Но я думаю, что и командная победа, и Зак, конечно, нам дал шанс.

После этой победы подопечные Дмитрия Квартальнова поднялись на третье место в турнирной таблице Западной конференции. В их активе четыре балла. Следующий поединок белорусский представитель в лиге проведет в предстоящий понедельник в Омске. Минчане сыграют с местным «Авангардом».