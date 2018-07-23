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Сильнейшая засуха в Великобритании: из-за отсутствия дождей реки высыхают и зарастают ряской

23 июля 2018 07:21
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Новости Великобритании. В Британии наблюдается сильнейшая засуха, которую не видели на туманном Альбионе последние пятьдесят лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильнейшая засуха в Великобритании: из-за отсутствия дождей реки высыхают и зарастают ряской-1

Из-за отсутствия дождей в городских парках пожелтела и выгорела трава. Реки высыхают и зарастают ряской. Компании, занимающиеся водоснабжением, призывают жителей королевства экономить воду, поскольку продолжительная нехватка осадков приводит к уменьшению уровня воды в коллекторах.

Сильнейшая засуха в Великобритании: из-за отсутствия дождей реки высыхают и зарастают ряской-4

Сильнейшая засуха в Великобритании: из-за отсутствия дождей реки высыхают и зарастают ряской-6

# Погода # Фотофакт

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