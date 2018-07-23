Сильнейшая засуха в Великобритании: из-за отсутствия дождей реки высыхают и зарастают ряской

Новости Великобритании. В Британии наблюдается сильнейшая засуха, которую не видели на туманном Альбионе последние пятьдесят лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. В Британии наблюдается сильнейшая засуха, которую не видели на туманном Альбионе последние пятьдесят лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за отсутствия дождей в городских парках пожелтела и выгорела трава. Реки высыхают и зарастают ряской. Компании, занимающиеся водоснабжением, призывают жителей королевства экономить воду, поскольку продолжительная нехватка осадков приводит к уменьшению уровня воды в коллекторах.