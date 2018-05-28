«Военные – это настоящие мужчины». На Острове слёз в Минске почтили память павших воинов-интернационалистов

Новости Беларуси. Во время Великой Отечественной войны пограничники мужественно сражались с врагом, до конца выполняя свой долг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждая из застав тогда становилась неприступной крепостью для противника.

Игорь Буткевич: «Сегодня поистине большой и святой для всех пограничников праздник»

Испытаний в истории службы было немало и потом. Так, война в Афганистане унесла жизни 34 пограничников, уроженцев Беларуси.