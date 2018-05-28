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«Военные – это настоящие мужчины». На Острове слёз в Минске почтили память павших воинов-интернационалистов

28 мая 2018 10:41
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Новости Беларуси. Во время Великой Отечественной войны пограничники мужественно сражались с врагом, до конца выполняя свой долг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждая из застав тогда становилась неприступной крепостью для противника.

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Испытаний в истории службы было немало и потом. Так, война в Афганистане унесла жизни 34 пограничников, уроженцев Беларуси.

«Военные – это настоящие мужчины». На Острове слёз в Минске почтили память павших воинов-интернационалистов-1

«Военные – это настоящие мужчины». На Острове слёз в Минске почтили память павших воинов-интернационалистов-3

После церемонии на площади Победы участники торжеств отправились к острову Мужества и Скорби, где почтили память павших воинов-интернационалистов.

«Военные – это настоящие мужчины». На Острове слёз в Минске почтили память павших воинов-интернационалистов-6

Лариса Бразевич, старший офицер управления Государственного пограничного комитета Беларуси:
Когда рядом мужчины (как правило, военные – это настоящие мужчины), эти тяготы нести гораздо легче.

Это огромная-огромная семья со славными традициями, поэтому быть в такой семье всегда почетно.

В честь юбилея пограничной службы сегодня, 28 мая, дан старт масштабной эстафете, которая пройдет вдоль всей государственной границы. Эстафетная группа побывает в более чем сорока городах приграничных районов страны и в каждом подразделении. А жители приграничья смогут познакомиться с экспозицией мобильного музея Великой Отечественной войны. Завершится эстафета 22 июня в мемориальном комплексе «Брестская крепость».

«Военные – это настоящие мужчины». На Острове слёз в Минске почтили память павших воинов-интернационалистов-9

# Государственная граница Беларуси # общество # Лариса Бразевич # Фотофакт

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