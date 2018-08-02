В Брестской области после дождей люди плавали в лужах и катались на лодках: фотофакт

Новости Беларуси. Днём 1 августа по Брестской области прошли ливни. В Барановичах люди плавали прямо в лужах, в Лунинце – катались на лодках.

Ближе к вечеру одна из жительниц Барановичей опубликовала видео, на котором видно купающегося в луже молодого человека.

Репортаж из соцсетей о ливне в Бресте: «Прогулка по лужам была потрясающая»