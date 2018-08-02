В Брестской области после дождей люди плавали в лужах и катались на лодках: фотофакт
Новости Беларуси. Днём 1 августа по Брестской области прошли ливни. В Барановичах люди плавали прямо в лужах, в Лунинце – катались на лодках.
Ближе к вечеру одна из жительниц Барановичей опубликовала видео, на котором видно купающегося в луже молодого человека.
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Фото: скриншот из видео Галины Кацевич
Некоторое время парень самым настоящим образом плыл на спине. Хотя когда он закончил купаться и поднялся, стало видно, что уровень воды не доходит ему и до колена.
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Фото: скриншот из видео Галины Кацевич
Как сообщает «Медиа-Полесье», после дождя в Лунинце мужчины повыходили из домов с надувными резиновыми лодками. На улице Пантелева жители города плавали в лодках сами и катали детей.
В конце июля 2018 года в удалось поплавать в лужах и детям из Жлобина.
Семь фотографий потопа можно посмотреть здесь.