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В Брестской области после дождей люди плавали в лужах и катались на лодках: фотофакт

02 августа 2018 09:51
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Новости Беларуси. Днём 1 августа по Брестской области прошли ливни. В Барановичах люди плавали прямо в лужах, в Лунинце – катались на лодках.  

Ближе к вечеру одна из жительниц Барановичей опубликовала видео, на котором видно купающегося в луже молодого человека.  

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В Брестской области после дождей люди плавали в лужах и катались на лодках: фотофакт-1

Фото: скриншот из видео Галины Кацевич  

Некоторое время парень самым настоящим образом плыл на спине. Хотя когда он закончил купаться и поднялся, стало видно, что уровень воды не доходит ему и до колена.  

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В Брестской области после дождей люди плавали в лужах и катались на лодках: фотофакт-4

Фото: скриншот из видео Галины Кацевич  

Как сообщает «Медиа-Полесье», после дождя в Лунинце мужчины повыходили из домов с надувными резиновыми лодками. На улице Пантелева жители города плавали в лодках сами и катали детей.  

В конце июля 2018 года в удалось поплавать в лужах и детям из Жлобина.  

Семь фотографий потопа можно посмотреть здесь.  

# Погода в Беларуси # общество

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