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Полицейские собаки в Вене из-за жары патрулируют в ботинках

02 августа 2018 07:48
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Новости Австрии. Забавная австрийская история: в Вене обули служебных собак. Теперь четвероногие блюстители порядка выезжают на задания в специальных ботинках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полицейские собаки в Вене из-за жары патрулируют в ботинках-1

Дело в том, что в стране установилась жаркая погода и горячий асфальт обжигает собакам лапы. Чтобы помочь псам пережить зной, кинологи обустроили для них даже специальные ванны.

Полицейские собаки в Вене из-за жары патрулируют в ботинках-4

Последние несколько дней в Австрии держится температура +36ºС.

# Необычное # Фотофакт

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