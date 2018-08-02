Полицейские собаки в Вене из-за жары патрулируют в ботинках

Новости Австрии. Забавная австрийская история: в Вене обули служебных собак. Теперь четвероногие блюстители порядка выезжают на задания в специальных ботинках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что в стране установилась жаркая погода и горячий асфальт обжигает собакам лапы. Чтобы помочь псам пережить зной, кинологи обустроили для них даже специальные ванны.