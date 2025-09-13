Чемпионат мира по борьбе стартовал в Загребе. Результаты белорусов

В Хорватии стартовал чемпионат мира по борьбе. Всего главный старт сезона собрал более 800 атлетов, в их числе и 19 белорусов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первыми в розыгрыш наград вступили представители вольного стиля. 13 сентября на ковер выходили три соотечественника, однако ни одному из них не удалось продвинуться дальше 1/8 финала.

Таким образом, Дмитрий Шамело, Магомедхабиб Кадимагомедов, а также Денис Хроменков завершили свое выступление на планетарном форуме. Соревнования среди девушек состоятся в период с 15 по 18 сентября. Завершат программу турнира борцы-классики.