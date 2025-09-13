Хоккеисты «Динамо-Шинника» обыграли «Амурских тигров» из Хабаровска

Хоккеисты «Динамо-Шинника» праздновали викторию в матче МХЛ. В Бобруйске наши парни принимали «Амурских тигров» из Хабаровска. Гости громко заявили о своих амбициях на успех и вышли вперед на 15-й минуте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Однако такое положение дел не устроило подопечных Евгения Летова. На старте второго отрезка Андрей Кравчук восстановил равновесие, а под занавес встречи Егор Карабан вывел белорусскую дружину вперед – 2:1 в пользу бобруйчан.

В текущем сезоне клуб выступает в сильнейшем Золотом дивизионе Западной конференции и сейчас находится на первом месте турнирной таблице. В активе команды шесть баллов после трех игр. В следующем поединке динамовцы сыграют с «Толпаром» из Уфы 18 сентября.