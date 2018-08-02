«Мы заграбастали себе и 8 марта, и 23 февраля». Десантница рассказала, как попасть в ССО

2 августа отмечают День десантников и сил специальных операций Вооружённых Сил Республики Беларусь. Голубые береты очень к лицу и женщинам.

«Физически и умственно развита, с устойчивой психикой»: как отбирают девушек в десант

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – девушки-десантницы: рядовая Ксения Киркевич, экспедитор экспедиции 91-го отдельного батальона охраны и обслуживания командования сил специальных операций Вооружённых Сил Республики Беларусь; сержант Светлана Капустина, инструктор розыскной собаки водоохраны 91-го отдельного батальона охраны и обслуживания командования сил специальных операций Вооружённых Сил Республики Беларусь.