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«Мы заграбастали себе и 8 марта, и 23 февраля». Десантница рассказала, как попасть в ССО

02 августа 2018 08:49
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2 августа отмечают День десантников и сил специальных операций Вооружённых Сил Республики Беларусь. Голубые береты очень к лицу и женщинам.

«Физически и умственно развита, с устойчивой психикой»: как отбирают девушек в десант

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – девушки-десантницы: рядовая Ксения Киркевич, экспедитор экспедиции 91-го отдельного батальона охраны и обслуживания командования сил специальных операций Вооружённых Сил Республики Беларусь; сержант Светлана Капустина, инструктор розыскной собаки водоохраны 91-го отдельного батальона охраны и обслуживания командования сил специальных операций Вооружённых Сил Республики Беларусь.

# Армия Беларуси # общество # Ксения Киркевич # Светлана Капустина

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