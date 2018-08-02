Небо помнит всех. Как отмечают 88-летие ВДВ в Беларуси

Новости Беларуси. Голубые береты, крылатая пехота, летающая гвардия. День десантников и сил спецопераций отмечают 2 августа в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наиболее масштабно праздник развернулся в Марьиной горке. Там прошли показательные выступления бойцов 5-ой отдельной бригады. Рукопашная схватка, прыжки с парашютом и боевые эпизоды в лучших традициях жанра экшен.

Их узнают по одежке, а выбитая когда-то аббревиатура остается навсегда. Пусть со временем блекнут краски, и уже другие покоряют небо, цвет берета – все тот же голубой. Ведь недаром говорят, бывших десантников не бывает.

10-го февраля далекого 84-го Сергей и Григорий попали в Кабул. Под афганским небом провели 21 месяц. Всю службу прошли вместе. Уволились с разницей в несколько дней.

Сергей Курейчик:

В десант, когда попадаешь, наверное, сразу и дружба завязывается. Просто, когда это небо и ты один на один висишь, он висит от меня в метрах 100. Ты ему говоришь, а он: «Да. Серега». Там такая тишина, а когда ниже и ниже спускаешься, получается, звук уходит. С этого все начинается.

Позже в их дивизию попал и Александр. «Молодой». Все трое живут в разных городах, но дружат до сих пор. Об Афгане, наградах и боевых ранениях – на камеру говорят не охотно... Больше о людях. О тех, кого нет. И о тех, кого нельзя потерять.



Пятая отдельная бригада – одно из самых элитных соединений Вооруженных Сил Беларуси. Показательное выступление бойцы дают в городском парке. В образе Рембо – солдаты-срочники. Многие еще не отслужили и года. Уже после рукопашки они снимут маски, но бравады здесь не приняты.

Вадим Слексаренко:

Нас учат постоянно, что спецназовец должен один за всех и все за одного. Мы всегда друг другу помогаем, выручаем. К показательному выступлению мы готовились не настолько долго, нам недели было достаточно. Павел Калинкевич:

Приемы мы отрабатываем каждый день в установленное время. Это привычное дело в спецназе.





В бой с неба на землю и наоборот. Принцип «Никто кроме нас» и сегодня и 88 лет назад был и остается неизменным. Десантура всегда на передовой.



Татьяна Ревизоре, СТВ:

Мы находимся в заброшенной казарме. По легенде, здесь базируются террористы, которые держат заложников. Но планам преступников не суждено сбыться. Через несколько минут начнётся штурм здания.





Они готовы к любым угрозам и любым вызовам. Периметр здания взят под контроль, лидер террористов захвачен. Пока в Марьиной горке отрабатывали эпизод в лучших традициях жанра экшен, в Бресте к празднику приурочили памятный пробег. Десантники разных поколений собрались в парке воинов-интернационалистов. Его участники преодолели более 8 километров.

Вадим Денисенко, командующий войсками сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

История наша начиная от войны. Оказалось, что парни в голубых беретах всегда выполняли те задачи, которые стояли пред нами. Порох всегда нужно держать сухим. Тренируемся, готовимся ежедневно каждый раз на различных мероприятиях.

Людей в тельняшках и голубых беретах 2 августа можно встретить буквально повсюду. Только в Марьиной Горке счет идет на сотни. Повидаться с боевыми товарищами едут со всей страны.





На телефоне Александр Прохорович все утро. Синева, как и в песне, «затерялась даже в сердце». Он окончил легендарное Рязанское училище, был командиром бригады. Да, часы идут. Он на пенсии, но с тельняшкой не расстанется никогда.





Александр Чмырёв:

Это жизнь. И поэтому эта часть моей жизни, она вот здесь тоже. Я прихожу сюда и окунаюсь, как в песне поется, «и вижу молодость мою».