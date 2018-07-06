Настоящая битва за урожай. Что говорят аграрии Беларуси в начале уборочной кампании-2018?

Новости Беларуси. Белорусские аграрии приступили к жатве. На юго-западе страны уборку зерновых начали значительно раньше обычного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сказалась жаркое начало лета.

В Брестской области уже сделали прогноз на будущий урожай – около миллиона тонн зерна. Это на 20 % меньше прошлогоднего. Но даже при этом в хозяйствах настроены оптимистично и обещают спасти урожай. Семена рапса идут непрерывным густым потоком – загляденье. Бункер комбайна наполняют доверху за 15 минут. Затем все выгружают и везут на склад. И так по кругу, пока не уберут все 200 гектаров этой культуры. По плану – неделя.

Максим Ковальчик, водитель сельхозпредприятия:

Машины дали новые. Поэтому успеваем отвозить. Вовремя перевезем весь урожай, без простоя комбайнов. Тем более, топливом в хозяйстве запаслись, а люди наготове уже давно. Большинству включиться в более активный рабочий ритм пришлось еще в последний день июня. Дожди, праздник – не успела высохнуть утренняя роса – и снова за дело.

Петр Бутрим, СТВ:

К уборке озимого рапса в этом хозяйстве приступили раньше остальных. Как только зерно созрело, комбайны вышли в поле. И за три дня уже успели намолотить больше 200 тонн.

Пока урожайность оставляет желать лучшего: по озимому рапсу 25 центнеров с гектара. Но и этот показатель достигнут на фоне непростых погодных условий. Засуха два месяца кряду не прошла бесследно.

Николай Ковальчик, директор сельхозпредприятия:

Зерно не наполнено. Но все-таки мы рассчитываем, что достигнем прошлогодних результатов. На это, по крайней мере, есть надежда. На одном из них от рассвета дотемна, словно челнок, колесит Юрий Лесько. Отвлекаться от жатвы мужчина не привык – на счету каждая минута. Если пообщаться, то только на ходу.

Юрий Лесько, комбайнер сельхозпредприятия:

Подделал комбайна, помазал, продул и поехал в поле. И целый день так – до 8, до 9, если погода есть. А сегодня она шепчет и радушно приглашает комбайнера в поле. Поэтому и настроение у всех приподнятое. Агронома хозяйства особенно радует третикале. Ее очередь совсем скоро.