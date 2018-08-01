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«Надо поберечь людей»: Александр Лукашенко приказал обратить внимание на работу аграриев во время жары

01 августа 2018 10:58
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко ставит задачу приложить максимум усилий на уборочной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Надо поберечь людей»: Александр Лукашенко приказал обратить внимание на работу аграриев во время жары-1

Такое требование Президент озвучил 1 августа во время рабочей поездки в Минский район. Глава государства побывал в полях, которые относятся к 1-й Минской птицефабрике. Жаркая погода в нынешнем году внесла свои коррективы в график аграриев. Во многих странах, в том числе в Германии и Польше, урожай зерновых под угрозой, проблемы есть во Франции и Испании.

«Надо поберечь людей»: Александр Лукашенко приказал обратить внимание на работу аграриев во время жары-4

Далеки от прогнозов по уборке зерновых и в России. В закромах здесь может оказаться на четверть меньше, чем в прошлом году. В нашей стране ситуация не настолько критична, но собрано должно быть каждое зернышко. Александр Лукашенко также обратил особое внимание на непростые условия работы механизаторов в такую жаркую погоду.

«Надо поберечь людей»: Александр Лукашенко приказал обратить внимание на работу аграриев во время жары-7

«Надо поберечь людей»: Александр Лукашенко приказал обратить внимание на работу аграриев во время жары-9

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Полмиллиона мы не доберем – это точно. Для населения нам достаточно резервов. Надо посмотреть нам на людей. Если будет такая жара и духотиища, может быть середину дня – просто не работать. Я посмотрел, поздно вечером можно работать. Это август, как только солнце садится, сразу прохладно. И можно с утра работать. Надо поберечь людей. Я понимаю: механизаторы сейчас рвутся заработать. Но надо аккуратно, потому что при такой жаре – это может быть опасно.

«Надо поберечь людей»: Александр Лукашенко приказал обратить внимание на работу аграриев во время жары-12

К 1 августа в Минском районе намолочена почти 41 тысяча тонн зерновых и зернобобовых. Урожайность в среднем — 43 ц/га. Также Президент подробно поинтересовался развитием сельхозпредприятий. Сейчас некоторым из них может не хватать собственных земель для производства нужного количества комбикормов. Глава государства поручил проработать вопрос передачи отстающих хозяйств сильных игрокам.

«Надо поберечь людей»: Александр Лукашенко приказал обратить внимание на работу аграриев во время жары-15

# Уборочная кампания # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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