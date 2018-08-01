«Надо поберечь людей»: Александр Лукашенко приказал обратить внимание на работу аграриев во время жары

Новости Беларуси. Александр Лукашенко ставит задачу приложить максимум усилий на уборочной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко ставит задачу приложить максимум усилий на уборочной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такое требование Президент озвучил 1 августа во время рабочей поездки в Минский район. Глава государства побывал в полях, которые относятся к 1-й Минской птицефабрике. Жаркая погода в нынешнем году внесла свои коррективы в график аграриев. Во многих странах, в том числе в Германии и Польше, урожай зерновых под угрозой, проблемы есть во Франции и Испании.
Далеки от прогнозов по уборке зерновых и в России. В закромах здесь может оказаться на четверть меньше, чем в прошлом году. В нашей стране ситуация не настолько критична, но собрано должно быть каждое зернышко. Александр Лукашенко также обратил особое внимание на непростые условия работы механизаторов в такую жаркую погоду.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Полмиллиона мы не доберем – это точно. Для населения нам достаточно резервов. Надо посмотреть нам на людей. Если будет такая жара и духотиища, может быть середину дня – просто не работать. Я посмотрел, поздно вечером можно работать. Это август, как только солнце садится, сразу прохладно. И можно с утра работать. Надо поберечь людей. Я понимаю: механизаторы сейчас рвутся заработать. Но надо аккуратно, потому что при такой жаре – это может быть опасно.
К 1 августа в Минском районе намолочена почти 41 тысяча тонн зерновых и зернобобовых. Урожайность в среднем — 43 ц/га. Также Президент подробно поинтересовался развитием сельхозпредприятий. Сейчас некоторым из них может не хватать собственных земель для производства нужного количества комбикормов. Глава государства поручил проработать вопрос передачи отстающих хозяйств сильных игрокам.