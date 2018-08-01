Результаты уборочной кампании: по-прежнему лидирует Брестская область

Два с половиной миллиона тонн зерна собрано на белорусских полях к этому дню. Аграрии продолжают работу. Убрать предстоит еще более половины площадей. Лидирует по-прежнему брестский регион. Каравай области весит более семисот тысяч тонн. Следом, практически нога в ногу, идут Гродненский и Минский регионы. Средняя урожайность по стране составляет почти 29 центнеров с гектара.