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Большой предложил встретить театральное утро вместе

16 октября 2023 08:24
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Новости Беларуси. Большой предложил вместе встретить театральное утро сотням белорусских семей. Сфотографироваться с солистами, поучаствовать в мастер-классе по нанесению грима, насладиться классическими мелодиями. На несколько часов все это стало доступно для участников незабываемой встречи. Такой подарок сделали к Неделе родительской любви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Сергей Услович, посетитель Большого театра Беларуси:
Первое, что бросается в глаза, это, конечно, красота, как все сделано здесь. Посмотрели, как тут что чего, и уже есть заинтересованность прийти на само представление, спектакль.

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Анна Моторная, главный режиссер Большого театра Беларуси:
Акцию мы решили продолжить в такие замечательные дни, когда наша страна присоединяется ко всем поздравлениям нашим любимым мамам, папам, и именно для того, чтобы объединить людей самых разных поколений. Чтобы все могли присоединиться вот к тому самому теплому моменту, который называется любовь всей семьи.

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Добрая традиция уделять особое внимание семьям в Большом театре появилась в День защиты детей. Это как раз пришлось на 90-й юбилейный сезон. 1 июня там запустили акцию «Большой театр – детям». Накануне она нашла продолжение в не менее значимом проекте «Театральное утро для всей семьи».

# Большой театр оперы и балета в Минске # общество # Анна Моторная # Фотофакт

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