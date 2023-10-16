Большой предложил встретить театральное утро вместе

Новости Беларуси. Большой предложил вместе встретить театральное утро сотням белорусских семей. Сфотографироваться с солистами, поучаствовать в мастер-классе по нанесению грима, насладиться классическими мелодиями. На несколько часов все это стало доступно для участников незабываемой встречи. Такой подарок сделали к Неделе родительской любви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Услович, посетитель Большого театра Беларуси:

Первое, что бросается в глаза, это, конечно, красота, как все сделано здесь. Посмотрели, как тут что чего, и уже есть заинтересованность прийти на само представление, спектакль.

Анна Моторная, главный режиссер Большого театра Беларуси:

Акцию мы решили продолжить в такие замечательные дни, когда наша страна присоединяется ко всем поздравлениям нашим любимым мамам, папам, и именно для того, чтобы объединить людей самых разных поколений. Чтобы все могли присоединиться вот к тому самому теплому моменту, который называется любовь всей семьи.