ИП смогут самостоятельно выбирать режим налогообложения

Новости Беларуси. Индивидуальные предприниматели – плательщики единого налога, с 2019 года могут самостоятельно выбирать режим налогообложения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это может быть подоходный, упрощённая система либо единый налог. То есть ИП будут выбирать оптимальную для себя схему не только в плане величины налогового обязательства, но и в плане удобства и простоты использования. Сам единый предлагают исчислять по-новому. Ставка будет устанавливаться не базовая, а отдельная для каждого региона, и местные Советы депутатов вправе будут её уменьшать, но не более чем в два раза.