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ИП смогут самостоятельно выбирать режим налогообложения

02 августа 2018 17:51
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Новости Беларуси. Индивидуальные предприниматели – плательщики единого налога, с 2019 года могут самостоятельно выбирать режим налогообложения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ИП смогут самостоятельно выбирать режим налогообложения-1

Это может быть подоходный, упрощённая система либо единый налог. То есть ИП будут выбирать оптимальную для себя схему не только в плане величины налогового обязательства, но и в плане удобства и простоты использования. Сам единый предлагают исчислять по-новому. Ставка будет устанавливаться не базовая, а отдельная для каждого региона, и местные Советы депутатов вправе будут её уменьшать, но не более чем в два раза.

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# Налоги # общество # Фотофакт

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