«Мы друг за друга»: голубые береты провели показательные выступления в Марьиной Горке

Новости Беларуси. Голубые береты, крылатая пехота, летающая гвардия. День десантников и сил спецопераций отмечают сегодня в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Голубые береты, крылатая пехота, летающая гвардия. День десантников и сил спецопераций отмечают сегодня в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наиболее масштабно праздник развернулся в Марьиной горке. Там прошли показательные выступления бойцов 5-й отдельной бригады.
Рукопашная схватка, прыжки с парашютом и боевые эпизоды в лучших традициях экшена. Гвардейское подразделение в Марьиной горке считается одним из самых элитных соединений Вооруженных Сил Беларуси.
В городском парке собрались все те, кто имеет прямое отношение к военно-воздушным силам.
История ВДВ – это летопись героизма, мужества и отваги. Десантники внесли огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне, достойно выполняли воинский долг в Афганистане и других горячих точках.
Для меня это были лучшие годы. Я горжусь нынешними спецназовцами. У меня оба сына старших служат. Подрастает смена – внук.
ВДВ – это братство, с давних пор это братство есть. По дороге едешь – если какой-то медальон или флажок, друг друга приветствуют, уважают все.
Не важно, где ты служил, кем ты был. Небо помнит всех, как говорится.
При выполнении каких-либо задач мы друг за друга. Если сложно одному – мы в любом случае ему поможем, чего бы это ни стоило.
Все на доверии построено. Нужно доверять своему товарищу, потому что он будет всегда прикрывать твою спину.
Почти столетие принцип этих бойцов «Никто кроме нас» остается неизменным. В любой ситуации они всегда на передовой. Сегодня людей в тельняшках и голубых беретах можно встретить повсюду.