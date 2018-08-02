Прямой эфир

«Мы друг за друга»: голубые береты провели показательные выступления в Марьиной Горке

02 августа 2018 14:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Голубые береты, крылатая пехота, летающая гвардия. День десантников и сил спецопераций отмечают сегодня в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы друг за друга»: голубые береты провели показательные выступления в Марьиной Горке-1

Наиболее масштабно праздник развернулся в Марьиной горке. Там прошли показательные выступления бойцов 5-й отдельной бригады.

«Мы друг за друга»: голубые береты провели показательные выступления в Марьиной Горке-4

Рукопашная схватка, прыжки с парашютом и боевые эпизоды в лучших традициях экшена. Гвардейское подразделение в Марьиной горке считается одним из самых элитных соединений Вооруженных Сил Беларуси.

«Мы друг за друга»: голубые береты провели показательные выступления в Марьиной Горке-7

В городском парке собрались все те, кто имеет прямое отношение к военно-воздушным силам.

«Мы друг за друга»: голубые береты провели показательные выступления в Марьиной Горке-10

История ВДВ – это летопись героизма, мужества и отваги. Десантники внесли огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне, достойно выполняли воинский долг в Афганистане и других горячих точках.

«Мы друг за друга»: голубые береты провели показательные выступления в Марьиной Горке-13

Для меня это были лучшие годы. Я горжусь нынешними спецназовцами. У меня оба сына старших служат. Подрастает смена – внук.

«Мы друг за друга»: голубые береты провели показательные выступления в Марьиной Горке-16

ВДВ – это братство, с давних пор это братство есть. По дороге едешь – если какой-то медальон или флажок, друг друга приветствуют, уважают все.

Не важно, где ты служил, кем ты был. Небо помнит всех, как говорится.

«Мы друг за друга»: голубые береты провели показательные выступления в Марьиной Горке-19

При выполнении каких-либо задач мы друг за друга. Если сложно одному – мы в любом случае ему поможем, чего бы это ни стоило.

Все на доверии построено. Нужно доверять своему товарищу, потому что он будет всегда прикрывать твою спину.

«Мы друг за друга»: голубые береты провели показательные выступления в Марьиной Горке-22

Почти столетие принцип этих бойцов «Никто кроме нас» остается неизменным. В любой ситуации они всегда на передовой. Сегодня людей в тельняшках и голубых беретах можно встретить повсюду.

 

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Аварийный мост в Лошице отремонтируют до 1 октября
02 августа 2018 14:04

Аварийный мост в Лошице отремонтируют до 1 октября

«Большой ассортимент, цены приемлемые: в Могилёве открылся самый большой школьный базар»
02 августа 2018 12:30

«Большой ассортимент, цены приемлемые: в Могилёве открылся самый большой школьный базар»

ГАИ и МЧС рассказали о самых частых правонарушениях в ходе уборочной кампании
02 августа 2018 11:28

ГАИ и МЧС рассказали о самых частых правонарушениях в ходе уборочной кампании