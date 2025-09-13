Егор Сидоров отметился голом за «Анахайм» в первом матче предсезонного турнира

Отметились белорусские хоккеисты и за океаном. Егор Сидоров стал автором шайбы за «Анахайм» в предсезонном турнире новичков НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш нападающий эффектным броском реализовал большинство на 47-й минуте, сделав счет 3:5. Однако команда земляка проиграла «Сан-Хосе». Соотечественник провел поединок на левом фланге первого звена, он исполнил три броска в створ ворот, получил 2 минуты штрафа и завершил встречу с показателем полезности -1. Следующий матч «утки» сыграют против «Лос-Анджелеса».