Сборная Беларуси по пляжному футболу оспорит бронзу Евролиги

Сборная Беларуси по пляжному футболу оспорит бронзовые медали Евролиги. В полуфинальном матче подопечные Николаса Альварадо уступили Испании со счетом 3:6, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первой трети соперники трижды огорчили нашего голкипера. Олег Гапон сумел отыграть один мяч, однако оппоненты продолжили доминировать и отличились еще три раза. Земляки ответили голами Игоря Бриштеля и Никиты Чайковского.

Для команды это второе поражение кряду на турнире. В заключительном поединке группового раунда наши парни проиграли Италии. Однако до этого праздновали победы над Португалией и Францией. Таким образом, белорусские пляжники в третий раз подряд сыграют за место на пьедестале – в двух предыдущих сезонах они становились обладателями бронзовых наград, а четыре года назад завоевали серебро.