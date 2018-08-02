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Сотрудники Эйфелевой башни объявили забастовку

02 августа 2018 08:54
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Новости Франции. Главная достопримечательность Парижа закрыта для посещений. Сотрудники Эйфелевой башни объявили забастовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники Эйфелевой башни объявили забастовку-1

Об этом сообщается на официальном аккаунте монумента. Она должна была пройти 1 августа, однако стачку перенесли на четверг. Переговоры между руководством объекта и рабочими приостановлены. Какие именно требования выдвинули бастующие – не уточняется.

# Забастовка # Фотофакт

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