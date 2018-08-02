Белорусы жалуются: Uber списывает деньги по несколько раз. Что происходит с сервисом?

Новости Беларуси. Очередная волна негодования пользователей сервиса Uber в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Очередная волна негодования пользователей сервиса Uber в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На этот раз клиенты жалуются на то, что с их банковских карт списываются деньги за поездки, совершённые за несколько дней до этого. Причём, в некоторых случаях суммы снимаются со счёта по несколько раз. Что происходит с сервисом?
Чтобы добраться домой в пятничный вечер Максим воспользовался и услугами Uber. Поездка прошла, как обычно, а на подтверждение оплаты пришла смс. Но в районе 10 часов вечера, банк прислал еще одно уведомление, что Uber списал деньги.
Максим Филиппов:
Получил сообщение, что списаны деньги, через полчаса снова пришла смс, что списали другую сумму денег. Абсолютно не привязанную ни к чему. Через несколько дней ситуация повторилась. Опять без поездок пришло сообщение, что списана определенная сумма денег.
В такую ситуацию в последние дни попали многие белорусы. На своей страничке в социальных сетях делится впечатлениями и популярный белорусский исполнитель Алексей Хлестов. У него тоже есть вопросы к агрегатору.
Вся неразбериха с платежами и поездками началась в конце прошлой недели. Деньги списывались со счетов пользователей один или даже несколько раз. При этом большинство из них утверждали, что услугами перевозчика не пользовались. За разъяснениями мы обратились в компанию. Нам пришел ответ на официальной странице Uber в социальной сети.
Действительно, изрядно покопавшись в глубинах своей памяти, а главное, в памяти мобильного приложения, Максим нашел поездку, которая осталась неоплаченной. Неделю назад он пользовался Uber, а деньги сняли только сейчас. Но проблема в том, что средства со счета списывали не раз. Максим решил обратиться напрямую в банк.
Максим Филиппов:
Банк просто заблокировав деньги не получил подтверждений, начал возвращать их. Да, у меня произошло обратное списание денег, то есть возврат денег по второй транзакции и у людей тоже начало это происходить.
В любой непонятной ситуации специалисты на самом деле рекомендуют идти напрямую в банк. У этой финансовой организации есть все инструменты, чтобы разобраться в ситуации и защитить клиента.
Татьяна Юрьева, заместитель начальника картцентра банка:
Если платеж по карте попадает в подозрение нас, мы обязаны связаться с клиентом и убедится, он ли совершал платеж. Если клиент не подтверждает платежа, то карта блокируется окончательно и дается рекомендация клиенту перевыпустить карту.
Ольга Коршун, СТВ:
А ещё лучше специалисты рекомендуют открыть специальную карту для оплаты платежей в Интернете. На ней можно хранить необходимый минимум денег. Вот, к примеру, для поездок на такси или мелких покупок. А карту, куда поступает зарплаты или другие крупные переводы, держать подальше от посторонних глаз.