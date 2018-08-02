Белорусы жалуются: Uber списывает деньги по несколько раз. Что происходит с сервисом?

Новости Беларуси. Очередная волна негодования пользователей сервиса Uber в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот раз клиенты жалуются на то, что с их банковских карт списываются деньги за поездки, совершённые за несколько дней до этого. Причём, в некоторых случаях суммы снимаются со счёта по несколько раз. Что происходит с сервисом?

Чтобы добраться домой в пятничный вечер Максим воспользовался и услугами Uber. Поездка прошла, как обычно, а на подтверждение оплаты пришла смс. Но в районе 10 часов вечера, банк прислал еще одно уведомление, что Uber списал деньги.

Максим Филиппов:

Получил сообщение, что списаны деньги, через полчаса снова пришла смс, что списали другую сумму денег. Абсолютно не привязанную ни к чему. Через несколько дней ситуация повторилась. Опять без поездок пришло сообщение, что списана определенная сумма денег.

В такую ситуацию в последние дни попали многие белорусы. На своей страничке в социальных сетях делится впечатлениями и популярный белорусский исполнитель Алексей Хлестов. У него тоже есть вопросы к агрегатору.

Вся неразбериха с платежами и поездками началась в конце прошлой недели. Деньги списывались со счетов пользователей один или даже несколько раз. При этом большинство из них утверждали, что услугами перевозчика не пользовались. За разъяснениями мы обратились в компанию. Нам пришел ответ на официальной странице Uber в социальной сети.

Действительно, изрядно покопавшись в глубинах своей памяти, а главное, в памяти мобильного приложения, Максим нашел поездку, которая осталась неоплаченной. Неделю назад он пользовался Uber, а деньги сняли только сейчас. Но проблема в том, что средства со счета списывали не раз. Максим решил обратиться напрямую в банк.

Максим Филиппов:

Банк просто заблокировав деньги не получил подтверждений, начал возвращать их. Да, у меня произошло обратное списание денег, то есть возврат денег по второй транзакции и у людей тоже начало это происходить.

В любой непонятной ситуации специалисты на самом деле рекомендуют идти напрямую в банк. У этой финансовой организации есть все инструменты, чтобы разобраться в ситуации и защитить клиента.

Татьяна Юрьева, заместитель начальника картцентра банка:

Если платеж по карте попадает в подозрение нас, мы обязаны связаться с клиентом и убедится, он ли совершал платеж. Если клиент не подтверждает платежа, то карта блокируется окончательно и дается рекомендация клиенту перевыпустить карту.