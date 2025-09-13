Прямой эфир

Азарёнок: Лукашенко симпатичен Трампу как могучий правитель. Ведь они прошли похожий путь

13 сентября 2025 18:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Слово и дело» на СТВ.

Азарёнок: Лукашенко симпатичен Трампу как могучий правитель. Ведь они прошли похожий путь-2

Григорий Азаренок, СТВ:
День города сегодня, 13 сентября, нашей столицы. А ведь тогда еще Батька сказал…

Азарёнок: Лукашенко симпатичен Трампу как могучий правитель. Ведь они прошли похожий путь-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Минск станет столицей Соединенных Штатов Америки.

Азарёнок: Лукашенко симпатичен Трампу как могучий правитель. Ведь они прошли похожий путь-6

Григорий Азаренок:
Шутка вроде была, да вы же помните, что в каждой шутке только доля юмора. Да, мы вновь сегодня о переговорах Батьки с американцами. Посланник Трампа Джон Коул прибыл в Минск, провел здесь два дня, даже телефон отключил, чтобы супруга не донимала. Мужики, записывайте лайфхак. Это адвокат Трампа. В нынешней администрации США не так важно, какую должность кто занимает. Он президент-революционер, ломает бюрократию. Важно то, кем был тот или иной человек в момент гонений на Фредыча.

Когда его унижали и ломали, когда шили ему липовые дела, когда гнали и травили. Тогда единственный, кто поддерживал Дональда на мировой арене, кто осуждал его преследование, кто говорил о беспределе Демпартии США, был Лукашенко. Все остальные лизали престарелую морщинистую задницу Деда Бидона. И вот Трамп платит сторицей.

Трамп с супругой передали письмо Президенту Беларуси.

Азарёнок: Лукашенко симпатичен Трампу как могучий правитель. Ведь они прошли похожий путь-8

Мы особенно удовлетворены тем, что признаем великолепную победу белорусской теннисистки Арины Соболенко на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке. Она представляет собой самое лучшее из того, чем является ваша страна, и мы знаем, что вы очень гордитесь ее достижениями. Мы смотрим с надеждой в будущий год. Мы молимся за ваше здоровье и благополучие, а также за продолжающийся прогресс по достижению наших совместных целей от имени народов США и Беларуси. Искренне ваш, подпись: президент США.

Азарёнок: Лукашенко симпатичен Трампу как могучий правитель. Ведь они прошли похожий путь-10

Письма, запонки, восхищение, уважение, искренняя признательность, молитва Мелании за Лукашенко – это демонстрация. Трамп показывает свои приоритеты. Он презирает евроклику. Он не считает их за людей вообще. Он помнит, как они стаей шакальей присягали Харрис. А теперь вдруг переобулись и на брюхе, на пузе, как змея гремучая, ползут к Трампу. 

И он над ними издевается. Сажает как школьников, хлещет колкостями. И открыто говорит, что не будет вписываться за этих сумасшедших и подлецов в случае кипиша. Лукашенко – совсем иное. Он симпатичен Трампу как человек, как мужик, как могучий правитель. Ведь они прошли похожий путь.

Подробнее в видеоматериале.

# Авторская журналистика на СТВ

Другие новости рубрики

Все новости
Трансляция хоккея и заплыв на драгонботах – как прошёл «Олимпийский день» в Минске
13 сентября 2025 18:17

Трансляция хоккея и заплыв на драгонботах – как прошёл «Олимпийский день» в Минске

Родилась в Донецке, учится на дирижёра. Что известно о новой «Мисс Беларусь – 2025»?
13 сентября 2025 18:10

Родилась в Донецке, учится на дирижёра. Что известно о новой «Мисс Беларусь – 2025»?

Почему Польша закрыла границу и что будет дальше в отношениях Беларуси и США? Анонс «Недели»
13 сентября 2025 18:10

Почему Польша закрыла границу и что будет дальше в отношениях Беларуси и США? Анонс «Недели»