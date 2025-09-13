Трансляция хоккея и заплыв на драгонботах – как прошёл «Олимпийский день» в Минске

Как известно, спорт помогает выработке гормона счастья. «Олимпийский день» прошел на площадке у Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там развернулись интерактивные зоны, где каждый желающий мог попробовать себя в различных видах спорта. Праздник посетили и знаменитости. Мастер-классы жителям и гостям столицы давали олимпийские чемпионы и призеры международных стартов. Ну что ж, вдох глубокий, руки шире! На празднике спорта побывал Даниил Дроботов.

Около дворца спорта – более 30 интерактивных площадок. Любители активного образа жизни окружили каждую из них. Здесь нашлись занятия для любителей волейбола, футбола, биатлона, художественной и спортивной гимнастики.

Владимир Кухарев, председатель Минского горисполкома:

В День города минчане привыкли посещать спортивные локации, которые им интересны, потому что Минск – город спортивный. Сотни тысяч людей занимаются различными видами спорта, и сегодня, придя на эти локации, я думаю, молодежь выберет себе по душе тот вид спорта, которым захочет заниматься. Ну а для хоккейных болельщиков на большом экране организовали трансляцию выездного матча «Динамо-Минск» против «Барыса» из Астаны.