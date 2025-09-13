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Владимир Гороховик выиграл 10-й этап многодневной велогонки

13 сентября 2025 18:20
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Владимир Гороховик стал победителем 10-го этапа 33-й многодневной велогонки «Дружба народов Северного Кавказа». Соревнования имеют статус чемпионата России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

13 сентября спортсмены преодолели маршрут протяженностью 148 километров по дорогам города Прохладный. Лучший результат продемонстрировал представитель клуба «Минск», белорус всю дистанцию шел в группе лидеров и праздновал победу на финише. 

Для Владислава это призовое место стало уже третьим на текущей многодневке. Суммарно гонщики проедут без малого 2 тысячи километров по территории шести регионов. Победителя узнаем 21 сентября в Грозном. За награды ведут борьбу около сотни велосипедистов из четырех стран.

Владимир Гороховик, спортсмен велосипедного клуба «Минск»:
Изнуряющими были именно круги, изнуряющие наши силы – ямы, все. Испытывали нас полностью. Но мы сражались и выдержали это. Мы сегодня выдержали и взяли победу. Мы приезжали сюда 2 года назад, и мне не удавалось: то третье, то второе место. Ну вот, как говорится, забрали свое. 

# Велоспорт

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