Владимир Гороховик выиграл 10-й этап многодневной велогонки

Владимир Гороховик стал победителем 10-го этапа 33-й многодневной велогонки «Дружба народов Северного Кавказа». Соревнования имеют статус чемпионата России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

13 сентября спортсмены преодолели маршрут протяженностью 148 километров по дорогам города Прохладный. Лучший результат продемонстрировал представитель клуба «Минск», белорус всю дистанцию шел в группе лидеров и праздновал победу на финише.

Для Владислава это призовое место стало уже третьим на текущей многодневке. Суммарно гонщики проедут без малого 2 тысячи километров по территории шести регионов. Победителя узнаем 21 сентября в Грозном. За награды ведут борьбу около сотни велосипедистов из четырех стран.

Владимир Гороховик, спортсмен велосипедного клуба «Минск»:

Изнуряющими были именно круги, изнуряющие наши силы – ямы, все. Испытывали нас полностью. Но мы сражались и выдержали это. Мы сегодня выдержали и взяли победу. Мы приезжали сюда 2 года назад, и мне не удавалось: то третье, то второе место. Ну вот, как говорится, забрали свое.