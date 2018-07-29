30-дневный безвиз: какие он даст преимущества и насколько вырастет поток туристов? Интервью с Филиппом Гулым

Новости Беларуси. Новость, которую долго ждали: срок безвизового пребывания иностранцев в нашей стране увеличен до 30 дней, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Главное условие осталось прежним: въезжать и выезжать они должны через Национальный аэропорт Минск. Безвизом могут воспользоваться граждане 74 государств, плюс стран, с которыми Беларусь ранее заключила соглашения о взаимной отмене виз. Какие преимущества сулит такое решение? Насколько может вырасти туристический поток? Чем Беларусь привлекает иностранца? Об этом и не только мы расспросили председателя Республиканского союза туристической индустрии Филиппа Гулого. Юлия Огнева, СТВ:

Мы сейчас в самом центре Минска. Скажите, начинали бы вы путешествие иностранного гостя, который, может быть, уже приехал на 30 дней, с этого места?

Филипп Гулый, председатель совета Республиканского союза туристической индустрии Беларуси:

Если бы я был дальним туристом, прилетевшим на самолете, конечно. Минск – это ворота, это въезд и выезд. Но если бы я был жителем Польши или Прибалтики, то, возможно, я бы все-таки начал свое путешествие с каких-то наших границ. Юлия Огнева:

На что рассчитываете в связи с введением 30-дневного безвизового режима? Филипп Гулый:

Мы получили хорошие, положительные результаты по восьмому указу за предыдущий период. Теперь есть возможность и службы готовы расширить его далее. Поэтому ждем дальнейших положительных результатов, таких как увеличение пребывания в гостинице (дня, соответственно, заработка) и возможности для иностранных туристов выехать дальше за пределы Минска и Minsk area, там в районе 170 километров. То есть развитие придорожной инфраструктуры, активность малого и среднего бизнеса в туристически развитых, брендированных регионах Беларуси уже.

Юлия Огнева:

О какой цифре в плюс может идти речь? Филипп Гулый:

Здесь, может быть, не столько добавит количество людей – хотя это однозначно будет около 15 %. Но это добавит маржинальности, добавит больше потраченного чека в Республике Беларусь. Юлия Огнева:

Сначала 5-дневный безвизовый режим, теперь 30-дневный. Что еще нужно сделать для того, чтобы привлечь максимальное количество туристов?

Филипп Гулый:

Для начала нужно научиться работать уже с этим. Сейчас в Администрации Президента лежит на согласовании документ об отсутствии регистрации до 10 дней. Это очень важный шаг и ОГИМ к этому серьезно готовился. У нас недостаточное количество современных образовательных систем и механизмов для сервиса. Не самая высокая квалификация у менеджеров туристических компаний, водителей, полевых инструкторов, аниматоров, сотрудников ресторанов и гостиниц. Этого не хватает. Не значит плохо, но этого нужно больше. Мы очень ждем в скорейшее время и хотели бы инициировать объединение двух безвизовых регионов – Гродно и Бреста. Это прекрасное кольцо способствовало бы прибалтийским и скандинавским, польским и западноевропейским туристам – возможность заезжать в Брест и выезжать из нашей республики из Гродно. Мы бы хотели в качестве эксперимента видеть разрешение для организованных туристических групп, потому что в отличие от индивидуальных туристов, эти путешествия планируются на год вперед. Когда в Беларуси появятся лоукосты? Рассказывает председатель Республиканского союза туристической индустрии

Юлия Огнева:

Сейчас много звучит тема о том, что вот это увеличение до 30 дней безвизового срока в большей степени поспособствует развитию медицинского туризма. Как по-вашему, так ли это? Филипп Гулый:

30 дней – это более чем. Ведь все мы знаем, что 21 день – это самый полный цикл, который может быть. Поэтому я бы резюмировал так: это даст (и уже дало) серьезные условия для развития. Все виды туризма развиваются естественно, согласно спросу на них. Беларуси нужно концентрироваться на конкретных рынках, на конкретных туристических потоках. И в зависимости от интересов и спросов этих потоков под них формировать продукт. Почему туристический бренд важен для белорусов? Мнение председателя Республиканского союза туристической индустрии