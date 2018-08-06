«Мы платили, влезли в кредиты». Зачем в Боровлянах «замуровали» окна новостройки?

Новости Беларуси. В Боровлянах «замуровали» окна новостройки. Будущих новосёлов хотят оставить не с пластиковыми рамами, а с кирпичной кладкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жильцы:

Получили две экспертизы. Дома построились. Окна установились, а сегодня, получается, пожарной безопасности не соответствуют. Так где эта ситуация всё время была? Как рассматривалась?

Без окон, без дверей, полна горница разочарований! Жилищный вопрос здесь пока остаётся безответным. В одночасье в квартирах начали демонтировать окна и двери, которые были запланированы в первоначальном проекте.

Оксана Семашко, СТВ:

Театр абсурда наяву. Десятки будущих новосёлов в Боровлянах готовятся жить с включённым светом днём. Ведь вид из окна во двор закрывают вот такие кирпичи.

В семье Жигорь сетуют, теперь в ясные дни в квартире будет темно, как в погребе. Без света и должной вентиляции. А заходя в новенькую квартиру, прежде всего хочется насладиться видом из окна. Походы на стройку успехом не заканчиваются. При виде людей строители запираются на замок. Но на улице 40 лет Победы всё-таки надеются на победу здравого смысла. Шторки или противопожарные окна? В МАиС предложили решение для проблемной новостройки в Боровлянах

Сергей Жигорь:

Нам государство выделило кредит, помогло. А теперь получается, если какая-то проектная организация сделала ошибку, мы должны страдать?

Десятки семей даже и подумать не могли, что будут жить в прямом смысле без окон и дверей. Среди них многодетные семьи и медики. Большинству приходилось подолгу ютиться на съёмных квадратных метрах. Заселения в свою собственную квартиру ждали целых 10 лет. Внезапная перестройка для многих уже превратилась в головную боль.

Надежда Пунько:

Мы платили, влезли в кредиты. Строились. И как мы теперь будем просто жить? И вообще, как жить без окна на кухне? В «хрущёвках» были окна, а здесь в 21-ом веке нет. Ну, где это видано? Артём Ползун:

Мы сразу начали поднимать этот вопрос, на каком основании их демонтируют. Ответ поступил такой, что у вас просто окон не будет.

В поисках внятного ответа, убитые горем люди, куда только не обращались. Пришлось стучать в дверь к тому, кто услышит. На субботнюю прямую линию в Миноблисполком дозвонились целых пять человек. Здесь вопрос взяли на контроль и обещали помочь. А вот застройщик всё списывают на пожарную безопасность. В случае чего, своего депо в Боровлянах нет.

Олег Шепелев, директор УКС Минского района:

Когда был случай в Кемеровской области с массовой гибелью людей, в январе МЧС запросило всю проектную документацию по всем домам. Было предписание – устранить замечания, чтоб в случае пожара обеспечить эвакуацию людей. Пожарный проём должен быть не меньше нормы 1 м 20 см на балконе. То есть человек должен выйти на балкон, спрятаться за стенку.

Парадоксально, но такой стенкой станет заложенное кирпичами окно. На каком этапе произошел сбой, сейчас устанавливают эксперты. Строители ссылаются на запрет МЧС, те – от комментариев воздерживаются.

Олег Шепелев:

Балконная дверь имеет степень огнестойкости, то есть в течение сгорает стекло и пластик за 50 минут. Это всё получилось из-за того, что в этих домах индивидуальное газовое отопление идёт по лоджии панельки.



