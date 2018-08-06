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«Мы платили, влезли в кредиты». Зачем в Боровлянах «замуровали» окна новостройки?

06 августа 2018 17:12
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Новости Беларуси. В Боровлянах «замуровали» окна новостройки. Будущих новосёлов хотят оставить не с пластиковыми рамами, а с кирпичной кладкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы платили, влезли в кредиты». Зачем в Боровлянах «замуровали» окна новостройки?-1

Жильцы:
Получили две экспертизы. Дома построились. Окна установились, а сегодня, получается, пожарной безопасности не соответствуют. Так где эта ситуация всё время была? Как рассматривалась?

«Мы платили, влезли в кредиты». Зачем в Боровлянах «замуровали» окна новостройки?-4

Без окон, без дверей, полна горница разочарований! Жилищный вопрос здесь пока остаётся безответным. В одночасье в квартирах начали демонтировать окна и двери, которые были запланированы в первоначальном проекте.

«Мы платили, влезли в кредиты». Зачем в Боровлянах «замуровали» окна новостройки?-7

Оксана Семашко, СТВ:
Театр абсурда наяву. Десятки будущих новосёлов в Боровлянах готовятся жить с включённым светом днём. Ведь вид из окна во двор закрывают вот такие кирпичи.

«Мы платили, влезли в кредиты». Зачем в Боровлянах «замуровали» окна новостройки?-10

В семье Жигорь сетуют, теперь в ясные дни в квартире будет темно, как в погребе. Без света и должной вентиляции. А заходя в новенькую квартиру, прежде всего хочется насладиться видом из окна. Походы на стройку успехом не заканчиваются. При виде людей строители запираются на замок. Но на улице 40 лет Победы всё-таки надеются на победу здравого смысла.

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«Мы платили, влезли в кредиты». Зачем в Боровлянах «замуровали» окна новостройки?-13

Сергей Жигорь:
Нам государство выделило кредит, помогло. А теперь получается, если какая-то проектная организация сделала ошибку, мы должны страдать?

«Мы платили, влезли в кредиты». Зачем в Боровлянах «замуровали» окна новостройки?-16

Десятки семей даже и подумать не могли, что будут жить в прямом смысле без окон и дверей. Среди них многодетные семьи и медики. Большинству приходилось подолгу ютиться на съёмных квадратных метрах. Заселения в свою собственную квартиру ждали целых 10 лет. Внезапная перестройка для многих уже превратилась в головную боль.

«Мы платили, влезли в кредиты». Зачем в Боровлянах «замуровали» окна новостройки?-19

Надежда Пунько:
Мы платили, влезли в кредиты. Строились. И как мы теперь будем просто жить? И вообще, как жить без окна на кухне? В «хрущёвках» были окна, а здесь в 21-ом веке нет. Ну, где это видано?   

Артём Ползун:
Мы сразу начали поднимать этот вопрос, на каком основании их демонтируют. Ответ поступил такой, что у вас просто окон не будет.

«Мы платили, влезли в кредиты». Зачем в Боровлянах «замуровали» окна новостройки?-22

В поисках внятного ответа, убитые горем люди, куда только не обращались. Пришлось стучать в дверь к тому, кто услышит. На субботнюю прямую линию в Миноблисполком дозвонились целых пять человек. Здесь вопрос взяли на контроль и обещали помочь. А вот застройщик всё списывают на пожарную безопасность. В случае чего, своего депо в Боровлянах нет.

«Мы платили, влезли в кредиты». Зачем в Боровлянах «замуровали» окна новостройки?-25

Олег Шепелев, директор УКС Минского района:
Когда был случай в Кемеровской области с массовой гибелью людей, в январе МЧС запросило всю проектную документацию по всем домам. Было предписание – устранить замечания, чтоб в случае пожара обеспечить эвакуацию людей. Пожарный проём должен быть не меньше нормы 1 м 20 см на балконе. То есть человек должен выйти на балкон, спрятаться за стенку.

«Мы платили, влезли в кредиты». Зачем в Боровлянах «замуровали» окна новостройки?-28

Парадоксально, но такой стенкой станет заложенное кирпичами окно. На каком этапе произошел сбой, сейчас устанавливают эксперты. Строители ссылаются на запрет МЧС, те – от комментариев воздерживаются.  

«Мы платили, влезли в кредиты». Зачем в Боровлянах «замуровали» окна новостройки?-31

Олег Шепелев:
Балконная дверь имеет степень огнестойкости, то есть в течение   сгорает стекло и пластик за 50 минут. Это всё получилось из-за того, что в этих домах индивидуальное газовое отопление идёт по лоджии панельки.

Кстати, сдать новостройку обещают к концу недели. Оконные проёмы верхних этажей обещают заложить до завтра. Однако   жильцы намерены отстаивать свои права и дальше. 

Мы обязательно будем следить за развитием этой истории. Если вы оказались сложной ситуации или вам есть о чем рассказать, звоните на «горячую линию» СТВ.

По городскому номеру 290-66-00 или мобильному 8-029-1-600-700

# Проблемы ЖКХ # общество # Сергей Жигорь # Надежда Пунько # Артём Ползун # Олег Шепелев # Фотофакт

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