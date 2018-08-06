Сколько стоит школьная форма белорусского производства?

Новости Беларуси. Школьная форма отечественного производства обойдется минимум в 77 рублей за комплект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пиджак, брюки и сорочка стоят от 85 до 150 рублей. С жилетом для старшеклассников такой комплект обойдется максимум в 180 рублей. Школьная форма для девочек, а это жакет, жилет, юбка и блузка – в среднем 90 рублей. Родителям старшеклассниц лучше рассчитывать минимум на 115, а то и все 165 рублей. В 2018 году предприятия «Беллегпрома» выпустят к новому учебному году 350 новых моделей швейных изделий.