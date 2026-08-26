Франция оказалась на пороге худшего урожая картофеля за последние три десятилетия. Привычный гарнир на тарелке у французов рискует стать непозволительной роскошью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Национальном союзе производителей предупреждают о дефиците почти в четверть объема. В этом году аграрии соберут около 6,5 миллиона тонн, что на 21 % меньше, чем в 2025 году. Причины кроются сразу в двух бедах.

Во-первых, фермеры сократили посевные площади на 13 % после прошлогоднего перепроизводства и обвала цен. Во-вторых, пять волн аномальной жары и рекордная засуха уничтожили то, что все же было посажено.

Фермеры требуют от государства экстренной помощи, но точные параметры поддержки пока не определены. Кризис неизбежно ударит и по соседней Бельгии, которая является крупнейшим покупателем французского картофеля и мировым лидером по производству картошки фри. Добавьте к этому экспансию китайских и индийских производителей на европейский рынок, и картина становится совсем безрадостной.