В Украине упал воздушный шар с 5 пассажирами на борту: кадры с места ЧП

Новости Украины. В украинском городе Знаменка упал воздушный шар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. В украинском городе Знаменка упал воздушный шар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Летательный аппарат с пятью пассажирами приземлился на верхушки деревьев у стадиона и повис на высоте около 8 метров. Чтобы вызволить людей с помощью автолестницы, пожарным потребовалось несколько часов. В корзине оказались трое взрослых и двое детей. Обошлось без пострадавших.
К слову, в этот день синоптики объявили штормовое предупреждение. Почему полеты воздушных шаров не отменили, выясняет администрация города.