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В Украине упал воздушный шар с 5 пассажирами на борту: кадры с места ЧП

06 августа 2018 12:35
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Новости Украины. В украинском городе Знаменка упал воздушный шар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Украине упал воздушный шар с 5 пассажирами на борту: кадры с места ЧП-1

Летательный аппарат с пятью пассажирами приземлился на верхушки деревьев у стадиона и повис на высоте около 8 метров. Чтобы вызволить людей с помощью автолестницы, пожарным потребовалось несколько часов. В корзине оказались трое взрослых и двое детей. Обошлось без пострадавших.

В Украине упал воздушный шар с 5 пассажирами на борту: кадры с места ЧП-4

К слову, в этот день синоптики объявили штормовое предупреждение. Почему полеты воздушных шаров не отменили, выясняет администрация города.

# Несчастный случай # Фотофакт

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