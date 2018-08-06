В Украине упал воздушный шар с 5 пассажирами на борту: кадры с места ЧП

Летательный аппарат с пятью пассажирами приземлился на верхушки деревьев у стадиона и повис на высоте около 8 метров. Чтобы вызволить людей с помощью автолестницы, пожарным потребовалось несколько часов. В корзине оказались трое взрослых и двое детей. Обошлось без пострадавших.