Владимир Пугач, лидер группы «J:МОРС» презентовал свой клип «Солярис» на СТВ

Клип «Солярис». Откуда взялась идея написать такую песню?

Владимир Пугач, лидер группы «J:МОРС»:

Длинная история. Есть у меня друг – Борис Штерн в Израиле. Когда-то жил в Минске. Был здесь активным культурным деятелем. Он великолепный поэт. Периодически он мне присылает стихи, и иногда из этого получаются песни. Например, «Вислоухая принцесса» – это писал Боря. В этот раз он прислал мне стихи и часть куплета музыкальную тему сделал сам. Я это послушал, и мне захотелось добавить туда чего-то космического. Я придумал этот припев про солярий. Так и получилась песня. А после того, как получилась песня, появился и клип «Солярис». Мне кажется, так и получилось: одно за одним. Клип снимали Матвей Сабуров и Денис Волков. Прекрасные люди.

У тебя дома имеется особая коллекция подарков от поклонников. Какое место это занимает как дома, так и в душе?

Владимир Пугач, лидер группы «J:МОРС»:

Очень много всего дарят прямо на концертах: и портреты делают, и иллюстрации песен. Мои песни можно иллюстрировать. Казалось бы – нет. Можно! Но на самом деле я отвожу это родителям, у них целая стена, отведённая под всякие эти «штуки», и они там хранятся. Очень красиво.

Родители являются ценителями твоего творчества?

Владимир Пугач, лидер группы «J:МОРС»:

Безусловно. Мама моя, что бы я ни делал, ей всё нравится. Папа относится сдержанно.

Социальные сети помогают артистам как-то «пиариться»?

Владимир Пугач, лидер группы «J:МОРС»:

Социальные сети – это медиа-пространство, которое завоевывает всё большее место, внимание в сознании людей. С этим надо аккуратно. Как с мёдом. То есть много не надо «есть». Но они есть, они будут, ничего с этим не поделаешь.