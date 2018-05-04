В Гродно появится смотровая площадка на берегу Немана, а на Августовском канале – суда нового формата

Новости Беларуси. Что турист точно не сможет забыть, так это предстоящий Фестиваль национальных культур в Гродно – самое громкое событие этого лета. Гостей планируют удивить новинками, рассказали в программе «Специальный репортаж» .

Татьяна Лидяева, заместитель начальника управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:

Это, в первую очередь, смотровая площадка на берегу Немана будет введена в строй.

Планируется возведение нескольких причалов для маломерных судов.

Причалы на Августовском канале, и, самое главное, маломерные суда уже нового формата появятся на Августовском канале. И мы надеемся, что они будут перевозить туристов с Августова до Друскининкая через белорусскую часть Августовского канала и останавливаться в Гродно.