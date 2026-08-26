Стали известны победители и лауреаты 19 тура ЧБ по футболу

Первое место в номинации «Лучший гол тура» занял мяч, забитый полузащитником «Немана» Русланом Лисаковичем в ворота «Нафтана». Точный удар не оставил шансов голкиперу новополочан, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Почетное второе место досталось нападающему «Ислочи» Александру Бутько, который поразил ворота минского «Динамо». Арсений Ачаповский стал завершающим звеном в изящном взаимодействии атакующей линии бобруйчан в матче против дзержинского «Арсенала». Нападающий «Белшины» занимает третью позицию в рейтинге.

Голкипер «Гомеля» Станислав Клещук стал автором лучшего сейва 19-го тура. Вратарь отметился эффектным спасением в матче против мозырской «Славии». Клещук провел весь матч и сохранил свои ворота в неприкосновенности. Игра завершилась вничью – 0:0.

Полузащитник «Немана» Руслан Лисакович признан лучшим игроком 19-го тура чемпионата Беларуси. В матче против «Нафтана» он ударом со штрафного поразил ворота Алексея Харитоновича. Этот поединок завершился победой гродненцев со счетом 2:0.