«День первоклассника» прошел в минском кинотеатре «Беларусь»

В Минске дали официальный старт школьной поре для тех, кто ждет ее с особым трепетом и волнением. В кинотеатре «Беларусь» прошел масштабный трогательный праздник «День первоклассника», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Главными героями стали более 120 малышей. Уже через несколько дней они впервые переступят порог школы. Чтобы этот шаг был уверенным, каждому будущему ученику вручили первый в его жизни новенький ранец, доверху наполненный школьными принадлежностями, игрушками и сладкими сюрпризами.

Такой подарок – часть большой благотворительной кампании. Организаторы ежегодно поддерживают семьи, которым сложнее других собрать ребенка в школу: это многодетные, малообеспеченные родители, а также семьи, воспитывающие детей с инвалидностью. Благодаря этой доброй традиции подготовка к новому учебному году стала для них гораздо легче и радостнее.

Татьяна Кравченко, председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация многодетных родителей»:

Мы проводим эту акцию уже 30 лет. Уже выросли те дети, которые первый раз принимали участие в ней. Уже даже своих детей приводят сюда.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

По городу проходит очень много таких мероприятий. Все они направлены на одно: чтобы наши детки пошли в школу одетые, обутые, с необходимым набором канцелярских товаров.

Подарки для будущих школьников были собраны в рамках городской благотворительной акции «Портфель первоклассника». Ее традиционно организовали комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, районные администрации столицы и Белорусская ассоциация многодетных родителей.