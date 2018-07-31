Арт-лестница в виде клавиш фортепиано появилась на улице Лынькова в Минске

Новости Беларуси. Музыка красок. В столице появилась лестница в виде клавиш фортепиано, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Музыка красок. В столице появилась лестница в виде клавиш фортепиано, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Необычную композицию решили создать в рамках акции «Мой родны кут». Активисты БРСМ и коммунальщики совместно с жильцами дома номер 7 по улице Лынькова покрасили ступеньки в черно-белый цвет, а также навели поря.
Акция «Мой родны кут» проходит во всех районах столицы. Цель – благоустроить и модернизировать столичные дворы. Во многих появятся арт-скамейки с Wi-Fi и парковки для велосипедов. Креатив минчан жюри оценит в конце осени.