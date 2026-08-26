Сильнейшие юниоры борются за награды первенства Беларуси по выездке

В первый соревновательный день всадники выявляли сильнейших в программе «Командный приз». Четыре коллектива боролись в командном первенстве, здесь сильнее оказались представители Минской области. Остальные участники демонстрировали свои навыки в личном зачете. Для кого-то старт стал возможностью вернуться в строй, для кого-то шансом впервые проверить силы в новой среде. Однако общая цель одна – участники стремятся безупречно выполнить все элементы и найти общий язык с лошадью.

Ульяна Вольская, участница первенства Беларуси по выездке:

В целом выступлением я довольна. Эта лошадь у меня долго не выступала, она после травмы небольшой. Работа с лошадьми – это каждый день что-то новое. Они один день веселые, второй день грустные. Поэтому зависит от того, как ты находишь подход к лошади. Чтобы каждая езда выглядела красиво, элегантно и в целом чтобы не подвести команду, каждый старается.

Полина Бойко, участница первенства Беларуси по выездке:

В дальнейшем перспективы хорошо выступать, выезжать в какие-нибудь страны, какие-то новые высоты покорять. На международных соревнованиях, которые были в конце июня, в «Командном призе» мы завоевали золото в личном и командном.

Впереди еще два соревновательных дня. Завтра, 27 августа, стартует новая программа «Личный приз», а в пятницу спортсмены постараются удивить собственными схемами и подбором музыки. Судьи будут оценивать кюр. Следующим большим турниром станут международные соревнования по троеборью, которые пройдут с 3 по 6 сентября в Ратомке.