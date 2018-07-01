Глава Сбербанка пообещал ввести в эксплуатацию долгострой у Белгосцирка до конца 2018 года

Новости Беларуси. Встреча недели с экономическим уклоном. Александр Лукашенко провел переговоры с президентом, председателем правления Сбербанка Германом Грефом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Глава государства определил отношения с банковским учреждением как хорошие, без критических моментов. Конечно, в первую очередь речь об инвестициях – на сегодняшний день портфель оценивается в 4 миллиарда долларов. Дальше – больше. Герман Греф заверил в увеличении объема.

Что касается многострадального здания у Белгосцирка, которое достраивает Сбербанк, то Герман Греф пообещал ввести его до конца 2018 года. Правда, не как гостиницу – на верхних этажах будет офисный центр, на нижних – магазины, кафе, рестораны.