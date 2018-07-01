Прямой эфир

Глава Сбербанка пообещал ввести в эксплуатацию долгострой у Белгосцирка до конца 2018 года

01 июля 2018 18:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Встреча недели с экономическим уклоном. Александр Лукашенко провел переговоры с президентом, председателем правления Сбербанка Германом Грефом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Глава Сбербанка пообещал ввести в эксплуатацию долгострой у Белгосцирка до конца 2018 года-1

Глава государства определил отношения с банковским учреждением как хорошие, без критических моментов. Конечно, в первую очередь речь об инвестициях – на сегодняшний день портфель оценивается в 4 миллиарда долларов. Дальше – больше. Герман Греф заверил в увеличении объема.

Глава Сбербанка пообещал ввести в эксплуатацию долгострой у Белгосцирка до конца 2018 года-4

Что касается многострадального здания у Белгосцирка, которое достраивает Сбербанк, то Герман Греф пообещал ввести его до конца 2018 года. Правда, не как гостиницу – на верхних этажах будет офисный центр, на нижних – магазины, кафе, рестораны.

Глава Сбербанка пообещал ввести в эксплуатацию долгострой у Белгосцирка до конца 2018 года-7

Также Сбербанк готов передать на белорусский рынок технологию кредитования с использованием нейронных сетей. И поддержать образовательные проекты. В частности, речь идет об аналоге программы «Учитель для России».

# Беларусь-Россия # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
15 проектов на 70 млн долларов: международный форум «Мельница успеха» собрал в Могилёве потенциальных инвесторов со всего мира
29 июня 2018 16:44

15 проектов на 70 млн долларов: международный форум «Мельница успеха» собрал в Могилёве потенциальных инвесторов со всего мира

Болельщики из какой страны потратили на ЧМ больше всех денег?
29 июня 2018 13:15

Болельщики из какой страны потратили на ЧМ больше всех денег?

Новости экономики за 28.06.2018
28 июня 2018 16:51

Новости экономики за 28.06.2018