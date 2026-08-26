Прямой эфир

Первенство Беларуси по выездке проходит в Ратомке

26 августа 2026 18:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Ратомке проходит первенство Беларуси по выездке. В первый соревновательный день всадники определили сильнейших в программе «Командный приз», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первенство Беларуси по выездке проходит в Ратомке-2

Всего соревнования среди юниоров собрали 30 участников из разных уголков Беларуси. В командном первенстве борьбу за награды вели четыре коллектива. Лучший результат продемонстрировали спортсмены Минской области.

Подробнее в видео.

# Конный спорт

Другие новости рубрики

Все новости
Евгений Золотой вышел в четвертьфинал ЧМ по академической гребле
26 августа 2026 15:13

Евгений Золотой вышел в четвертьфинал ЧМ по академической гребле

Стал известен календарь белорусской хоккейной экстралиги
26 августа 2026 14:33

Стал известен календарь белорусской хоккейной экстралиги

ХК «Металлург» обыграл «Юность» в товарищеском матче
26 августа 2026 11:38

ХК «Металлург» обыграл «Юность» в товарищеском матче