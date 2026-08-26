Первенство Беларуси по выездке проходит в Ратомке

В Ратомке проходит первенство Беларуси по выездке. В первый соревновательный день всадники определили сильнейших в программе «Командный приз», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Ратомке проходит первенство Беларуси по выездке. В первый соревновательный день всадники определили сильнейших в программе «Командный приз», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Всего соревнования среди юниоров собрали 30 участников из разных уголков Беларуси. В командном первенстве борьбу за награды вели четыре коллектива. Лучший результат продемонстрировали спортсмены Минской области.
Подробнее в видео.