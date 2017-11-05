Поохотиться на оленя и попробовать стейк из зубра по-царски: чем привлекают туристов в Беловежскую пущу

Новости Беларуси. Объединенные Арабские Эмираты – один из крупнейших мировых экспортеров золота. А вот то, что в богатейшей стране мира действительно на вес золота – так это деревья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Власти Абу-Даби создали зеленый оазис среди бескрайних песков Аравийского полуострова. Озеленение – одна из главных и самых затратных государственных программ. А вот в Беларуси, которую еще называют легкими Европы, леса покрывают треть территории страны. Взять хотя бы «Беловежскую пущу – крупнейший и, пожалуй, единственный в своем роде и масштабе реликтовый лес Европы. Для туристов из урбанистичной Франции или Германии это настоящая экзотика, сродни путешествия по Амазонке.

Юрий Гордеюк, старший егерь Национального парка «Беловежская Пуща»:

Вчера вот тоже подкормили. За ночь все съели. И опять сегодня выкладываем корма.

А таких на огромной территории заповедника – несколько десятков. Начиная с осени, в дополнительном довольствии нуждаются почти все дикие обитатели Пущи. И у каждого, будь то олень, лось, косуля или зубр – свое меню. Егерь Юрий Гордеюк работает здесь больше 40 лет. И как никто другой знает, чем же так манит туриста первозданный лес. Юрий Гордеюк:

Очень восхищаются. Не так интересно зверя посмотреть, выстрелить, как природу посмотреть.

И все это важно сохранить, вмешиваясь в законы природы только в самых исключительных случаях.

Петр Бутрим, СТВ:

Эта специальная вышка служит не только для проведения охоты, но и наблюдения за дикими животными. На эту поляну за кормом в холодное время утром и вечером приходят порядка 20 оленей. И только отсюда их можно легко пересчитать.

А также определить ослабленных. Такие олени становятся главной мишенью на охоте. Это называется селекционный отстрел. Например, сегодня в Пуще «прописались» почти 2000 оленей. Хотя их оптимальная численность – на 300 особей меньше.

Олег Щитов, главный охотовед Национального парка «Беловежская Пуща»:

Больше уделяем внимание проведению охот на высокотрофейных животных – на благородного оленя, самцов косули европейской, лани европейской, лося. Здесь идет уже совсем другой подход – качественный. Если раньше было много кабана, его много стреляли, и много на этом зарабатывали. Сейчас уже по-другому все.

К слову, на 200 голов больше нормы и зубра. И охота на пущанского исполина – здесь, пожалуй, главная статья дохода. Один только охотничий туризм, а это, помимо копытных, пушные виды, а также птица, может принести в казну до 1,5 миллионов долларов. Но это в самый удачный сезон и при правильном подходе.

Олег Щитов:

Мы осуществляем выкладку животных. Торжественно организуем – костер, шурпа, угощаем людей. Им это очень нравится. Теплота приема, скажем так.

Свою же добычу можно приготовить прямо на месте – без сомнений, самая аппетитная часть так называемого комплексного туристического продукта.

Александр Лукша, заведующий кафе:

Шикарный стейк из зубра по-царски. Такое блюдо можно попробовать только в Беловежской пуще.

Такой гастрономический сервис по душе даже самому взыскательному туристу. За год в пуще охотятся порядка 150 иностранцев. В том числе и потому, что местные повара в приготовлении мяса зубра уж точно знают толк.

Александр Лукша:

Родители когда-то в свое время готовили дичь. Всегда она у нас была на столах. Раньше, как люди жили: была дичь, ягоды, грибы и все, что здесь прорастает в лесу. А вот то, что не попало на кухню и обеденный стол, как правило, попадает сюда – на одну из полок этой необычной мастерской – олень, погибший в жесткой схватке с конкурентом, на соседней – неосторожный зубр, попавший под колеса авто.

Андрей Стрельчук, мастер таксидермической мастерской:

Тут даже видно – принял на себя удар вот этот рог, который треснул от сильного удара.

Эти ковры из шкур и чучела животных украшают коллекции охотников, музеи, а также попадают на прилавки магазинов. Своего рода – безотходное производство.

Андрей Стрельчук:

Для охотника, который добывает, главное – не мясо охоты, а именно трофеи охоты.

Хозяйственная и туристическая инфраструктура сплетена словно паутина. И создает в реликтовом лесу особую ауру даже в самых отдаленных глубинках.

Светлана Кобылкевич, культуролог:

Люди приезжают сюда, где можно отдохнуть и сердцем, и душой. И среди гомона диких лесных птиц можно услышать громкое пение и крик нашего петуха. Это своеобразная изюминка, додает какого колорита. Тот же колодец-журавль, самогонный аппарат, то же подсобное хозяйство.

А также пешеходные и веломаршруты, фотосафари и поместье Деда Мороза, вольеры с животными и сеть гостиниц на 400 человек. Удалось создать настоящий райский уголок для полумиллиона любителей природы каждый год.

Евгения Кузьмицкая, специалист туристического отдела Национального парка «Беловежская Пуща»:

Эта цифра – не предел. Количество туристов увеличивается с каждым годом.

Например, для поляка Анджэя Пенкоса. От городской суеты Варшавы устал уже давно, поэтому и выбрался в белорусскую часть заповедника.

Анджэй Пенкос, турист:

Прогулки, тишина, природа – все, чего не найти в городе, я могу посмотреть и ощутить здесь. Это самый главный повод приезда. Уже успели попробовать драники и белорусский чай на травах.

Кстати, у белорусского и польского леса есть общая беда – короед. Только вот подходы в борьбе с вредителем – совершенно разные. Наши лесники бензопилой предпочитают действовать крайне редко. И осторожно.

Василий Филимонов, главный лесник Национального парка «Беловежская Пуща»:

Происходит валка этих деревьев. Кроме этого, делянка расположена непосредственно возле дороги, где ходят туристы. Это мы готовимся к следующему сезону туристическому. Дальше древесина пойдет у нас на переработку.