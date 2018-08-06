Цуй Цимин: Безвизовый режим укрепит дружбу между народами Беларуси и Китая

Новости Беларуси. Такое мнение высказал Посол КНР в нашей стране Цуй Цимин, посещая 6 августа Институт пограничной службы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Визит дипломата в учебное заведение, где готовят будущих защитников рубежей, символичен: 10 августа между Беларусью и Китаем вступает в силу соглашение о 30-дневном безвизовом режиме. Обе стороны уверены: этот шаг во многом будет способствовать увеличению потока как туристов, так и представителей бизнеса.

Впрочем, речь о безвизе в институте зашла не случайно: вуз активно сотрудничает с Академией пограничной и морской обороны Китая. Надо отметить, что и военнослужащие из КНР тоже становятся выпускниками Института погранслужбы. Здесь уже подготовили 14 специалистов.

Сергей Жилинский, начальник Института пограничной службы Беларуси:

Мы проводим программу подготовки военнослужащих Китайской народной освободительной армии. Они проходят обучение в рамках нашей магистратуры, получения второй ступени образования. Обучается 12 слушателей. Соответственно я скажу, что это сегодня наиболее подготовленные военнослужащие, которые прошли серьезный профессиональный отбор непосредственно у себя на родине и прибыли сюда для освоения программ пограничной безопасности в стенах нашего института.

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь:

Я очень рад, что китайские пограничники имеют возможность здесь проходить обучение. Подготовка в институте на высоком уровне, и они получают качественное образование. Я видел, что у большинства наших курсантов высокие баллы. Мы будем продолжать это сотрудничество и содействие для укрепления дружбы между нашими народами и странами.