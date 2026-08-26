Новшества закона о мелиорации рассмотрели на выездном заседании в Витебской области
Белорусское законодательство в мелиорации земель шлифуют под реальные запросы агросектора. Поправки в документ, который не менялся с 2008 года, депутаты рассмотрят во втором чтении уже сентябре. Главная цель масштабного обновления – убрать лишние барьеры и предоставить мелиораторам возможность работать быстрее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы новые нормы были максимально эффективными, их финальное обсуждение проходит в регионах. Выездное совещание депутатского корпуса 26 августа принял Чашникский район. Здесь представили и выставку техники, которая используется мелиораторами. В отрасли благодаря государственной поддержке идет масштабное техперевооружение, а также внедряются современные методы работы на земле.
Александр Унукович, мастер Чашникского ПМС:
Если раньше по укладке гончарной трубки работали в бригаде 5-6 человек и укладывали определенное расстояние по дренажу, то сейчас в два раза меньше людей может быть. Но эффективность работы намного больше, и укладывается по метражу больше трубы.
Сергей Самохвалов, генеральный директор холдинга «Витмелио»:
Применяется техника для мульчирования, как поставлена задача главой государства, чтобы не оставлять нам древесно-кустарниковую растительность, которую корчуем.
Примером реальной работы стало предприятия «Ведренское-Агро». Здесь сейчас восстанавливают мелиоративную сеть. На площади более 300 гектаров землю полностью освобождают от зарослей кустарника и старых деревьев.
Это позволит выровнять контуры полей и максимально вовлечь в оборот каждый свободный метр. Мелиорация – тема для нашей страны не новая, но важнейшая для сельского хозяйства. Это найдет отражение и в законодательных изменениях.
Владимир Колесникович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Климат меняется, потребности наших сельхозпроизводителей меняются, запросы меняются. Поэтому назрела необходимость в корректировке законодательства по мелиорации земель.
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Вводится новое понятие, которого не было, «введение мелиорированных земель в сельскохозяйственный оборот», «пропашные культуры» и другие термины. Устанавливаются конкретные сроки после проведения мелиорированных работ.
В течение месяца объект должен быть сдан в эксплуатацию, принят землепользователем. Если это проходит в зимнее время, то не позднее начала мая. Расширяются права облисполкомов, райисполкомов по оценке земель, определению тех видов работ, необходимых в первоочередном порядке проводить.
Требование главы государства в этой плоскости неизменно: на земле необходимо обеспечить образцовый порядок, а каждый гектар должен давать максимальную отдачу для экономики. Особенно это актуально для Витебской области, где без мелиорации хорошего урожая просто не получить. На обновленных землях отдача на 30 % выше.
Правда, есть и острая проблема: местным мелиоративным системам уже за 40 лет, и они требуют срочного обновления. Именно на решение таких практических задач и нацелен обновленный закон.