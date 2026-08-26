Новшества закона о мелиорации рассмотрели на выездном заседании в Витебской области

Белорусское законодательство в мелиорации земель шлифуют под реальные запросы агросектора. Поправки в документ, который не менялся с 2008 года, депутаты рассмотрят во втором чтении уже сентябре. Главная цель масштабного обновления – убрать лишние барьеры и предоставить мелиораторам возможность работать быстрее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы новые нормы были максимально эффективными, их финальное обсуждение проходит в регионах. Выездное совещание депутатского корпуса 26 августа принял Чашникский район. Здесь представили и выставку техники, которая используется мелиораторами. В отрасли благодаря государственной поддержке идет масштабное техперевооружение, а также внедряются современные методы работы на земле.

Александр Унукович, мастер Чашникского ПМС:

Если раньше по укладке гончарной трубки работали в бригаде 5-6 человек и укладывали определенное расстояние по дренажу, то сейчас в два раза меньше людей может быть. Но эффективность работы намного больше, и укладывается по метражу больше трубы.

Сергей Самохвалов, генеральный директор холдинга «Витмелио»:

Применяется техника для мульчирования, как поставлена задача главой государства, чтобы не оставлять нам древесно-кустарниковую растительность, которую корчуем.

Примером реальной работы стало предприятия «Ведренское-Агро». Здесь сейчас восстанавливают мелиоративную сеть. На площади более 300 гектаров землю полностью освобождают от зарослей кустарника и старых деревьев. Это позволит выровнять контуры полей и максимально вовлечь в оборот каждый свободный метр. Мелиорация – тема для нашей страны не новая, но важнейшая для сельского хозяйства. Это найдет отражение и в законодательных изменениях. Владимир Колесникович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Климат меняется, потребности наших сельхозпроизводителей меняются, запросы меняются. Поэтому назрела необходимость в корректировке законодательства по мелиорации земель.