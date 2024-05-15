Отечественные холодильники с Wi-Fi появятся в Беларуси уже в 2024-м

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Холодильники с Wi-Fi скоро будут в Беларуси?
Кирилл Лимаренко, начальник управления маркетинга и организации продаж ЗАО «Атлант»:
Холодильники получим в следующем квартале. Мы развиваем это направление. В принципе, холодильники, стиральные машины, морозильники, умный дом – эту концепцию наше предприятие также поддерживает. И хочу сказать больше: в холодильниках, стиральных машинах и других продуктах бытовой техники – мы на уровне Японии и других стран.
В Беларуси разрабатывают свой электромобиль – как скоро появится в продаже?