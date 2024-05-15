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Отечественные холодильники с Wi-Fi появятся в Беларуси уже в 2024-м

15 мая 2024 17:32
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Холодильники с Wi-Fi скоро будут в Беларуси?

Отечественные холодильники с Wi-Fi появятся в Беларуси уже в 2024-м-1

Кирилл Лимаренко, начальник управления маркетинга и организации продаж ЗАО «Атлант»:
Холодильники получим в следующем квартале. Мы развиваем это направление. В принципе, холодильники, стиральные машины, морозильники, умный дом – эту концепцию наше предприятие также поддерживает. И хочу сказать больше: в холодильниках, стиральных машинах и других продуктах бытовой техники – мы на уровне Японии и других стран.

В Беларуси разрабатывают свой электромобиль – как скоро появится в продаже?

# Бытовая техника # общество # Евгений Пустовой

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