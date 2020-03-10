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Вазам на проспекте Независимости вернут белый цвет

10 марта 2020 14:40
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Новости Беларуси. Вазы на проспекте Независимости снова покрасят. Им вернут прежний оттенок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Напомним, два года назад балюстрада была окрашена в ярко-жёлтый, что вызвало небывалый резонанс у минчан. К тому же, покраска не была согласована.  

Вазам на проспекте Независимости вернут белый цвет -1

Тем более, вазы и ограждения имеют историко-культурную ценность. В Мингорисполкоме учли мнение жителей и приняли решение оставить изначальную задумку архитекторов, вернув прежний белый цвет. 

Вазам на проспекте Независимости вернут белый цвет -4

Наталья Хвир, начальник управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры:
На объект должны распространяться требования законодательства о культуре. В том числе, когда выполняются работы по реконструкции, реставрации, ремонту эти вопросы согласуются с Министерством культуры. В данном случае проведение работ по окраске ваз балюстрад согласовывалось с Министерством культуры. И Министерством культуры был рекомендован определенный цвет на основании заключения специалистов, на основании физико-химических исследований.   

Вазам на проспекте Независимости вернут белый цвет -7



Мы должны придерживаться того облика, который у нас сформировался в Минске изначально. Это, конечно, не имеет такого грандиозного значения, там белый или желтый цвет, но хотелось бы, чтобы это был цвет традиционный.  

Вазам на проспекте Независимости вернут белый цвет -9



К изменению облика ваз приступят, как только потеплеет. Работы планируют начать в апреле.   

# Архитектура # общество # Наталья Хвир # Фотофакт

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