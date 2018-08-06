Как выбрать арбуз? 10 лайфхаков

Крепкий и душистый, увесистый арбуз. Символ лета, жары и отпуска. Как часто мы приносим домой вожделенный сочный плод, моем его, разрезаем и разочаровываемся. В угрожающе возвышающейся пирамиде полосатых ягод выбрать самый сладкий и спелый сложно.

Но можно. Если точно знать, что покупать, а главное, когда.

Сирадж Гасанов, продавец арбузов:

В этот период уже можно покупать. Уже начало сезона началось. Были плёночные первое время арбузы, а сейчас уже грунтовые. Вот, обратите внимание, какие грязи стоят. Видите, всё то, что на земле растёт. Это уже без пестицидов, без нитратов. Самые сочные и спелые будут идти с Астрахани. Сейчас уже, буквально через неделю, они пойдут. А самые хорошие арбузы – это в Азербайджане, я думаю. И в Грузии растёт хороший арбуз. Ну, и Узбекистан. Зрелый арбуз – за 65 дней. Как выращивают экзотическую ягоду на белорусской земле – репортаж СТВ

Выбрать правильный арбуз можно, отталкиваясь от внешнего вида пузатого. Не стоит покупать треснувший плод. Микроэлементы придорожной пыли могут попасть на мякоть через нарушенную целостность даже самой толстой кожуры.

Сирадж Гасанов:

Нужно обратить, первое – вот на эти полоски. То есть, чем шире полоски, тем лучше. Вот говорят, что «девочка»-«мальчик» – это всё неправда. Если хвост вот такой вот – то это свежий арбуз.

Если там хвост сухой – значит, это уже залежалый арбуз. Не такой уже будет по вкусу. Если он уже чересчур сухой – то лучше не стоит. Он уже внутри вялый будет.

Вот эти не так страшно кушать – свежие арбузы. А несвежие, надо уже чуть-чуть насторожиться. Щёчка – это то самое пятно без окраса, которое остаётся на арбузе в том месте, на котором он лежал. Обратите на него пристальное внимание. Пятнышко белого цвета – признак незрелого плода.

Сирадж Гасанов:

На арбузах должно быть жёлтое пятно. Более оранжевое оно должно быть. Он уже тогда – самый сладкий и самый натуральный арбуз. Он лежит на этом пятне, вот так вот. Чем больше солнца попадает на арбуз, тем больше он желтеть начинает. Радушные продавцы смело вырезают красную пирамидку с целью продемонстрировать качество товара?

От этих торгашей лучше держаться подальше. Мякоть арбуза имеет свойство мгновенно впитывать микробы, скопившиеся на ноже в течение дня. Сирадж Гасанов:

Конечно же, арбуз надо вытереть. А, если нож не находится в воде, то да – страшно надрезать. Лучше не стоит надрезать. Лучше – с продавцом можно договориться. Если, например, не будет сладкий, не будет хороший – привезём обратно. Наверняка, всем известен дедовский способ отыскать зрелый арбуз по звуку. И хотя этот метод под силу только сильным бравым парням – является, действительно, эффективным.

Плод берётся двумя руками посередине, подносится к уху и сжимается. Хороший арбуз обязательно начнёт потрескивать. Другие выбирают полосатого по стуку. Глухой звук сообщит о спелости, звонкий – о большом количестве воды и «молодости» плода. У продавцов в загашнике имеются и более интересные лайфхаки.