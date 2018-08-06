Белорусская Ибица. Фестиваль Viva Braslav Open Air в десяти фото

На сцене перед зрителями выступили исполнители из Беларуси, Украины, России, Польши, Венгрии и Нидерландов. Среди них – Артем Пивоваров, Иван Дорн, Alekseev, Мальбэк и Сюзанна, Скруджи, Бьянка, Сергей Бобунец, NUTEKI и другие.

Он собрал более 20 тысяч человек.

Новости Беларуси. В Браславе в шестой раз прошел фестиваль Viva Braslav Open Air, который называют белорусской Ибицей.

По словам организаторов фестиваля, которые сами из Браслава, мероприятие начиналось с дискотеки. С каждый годом музыкальный фестиваль растет. Высокий уровень организации отмечают как зрители, так и артисты.

Артем Пивоваров, певец:

Viva Braslav – это невероятной глубины Люди! У меня нет слов, чтобы описать все то, что происходило с нами вчера. Это любовь с первой песни и до последней. Каждая секунда. Мы готовы были играть для вас всю ночь! До новых встреч.

Alekseev:

Браслав, вы невероятные. Спасибо за этот вечер!