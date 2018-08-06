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Белорусская Ибица. Фестиваль Viva Braslav Open Air в десяти фото

06 августа 2018 09:35
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Новости Беларуси. В Браславе в шестой раз прошел фестиваль Viva Braslav Open Air, который называют белорусской Ибицей.

Он собрал более 20 тысяч человек.

На сцене перед зрителями выступили исполнители из Беларуси, Украины, России, Польши, Венгрии и Нидерландов. Среди них – Артем Пивоваров, Иван Дорн, Alekseev, Мальбэк и Сюзанна, Скруджи, Бьянка, Сергей Бобунец, NUTEKI и другие.

Белорусская Ибица. Фестиваль Viva Braslav Open Air в десяти фото-1

Фото: instagram.com/pivovarovmusic

По словам организаторов фестиваля, которые сами из Браслава, мероприятие начиналось с дискотеки. С каждый годом музыкальный фестиваль растет. Высокий уровень организации отмечают как зрители, так и артисты.

Артем Пивоваров, певец:
Viva Braslav – это невероятной глубины Люди! У меня нет слов, чтобы описать все то, что происходило с нами вчера. Это любовь с первой песни и до последней. Каждая секунда. Мы готовы были играть для вас всю ночь! До новых встреч.

Alekseev:
Браслав, вы невероятные. Спасибо за этот вечер!

Белорусская Ибица. Фестиваль Viva Braslav Open Air в десяти фото-4

Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Бьянка:
Это было одно из самых чётких мероприятий за последние 15000 лет!  Я и ансамбль в восторге.

Nuteki:
Спасибо Браслав. Было жарко, вы – классные.

Сергей Бобунец:
Спасибо, Браслав! Спасибо, Беларусь!  

Белорусская Ибица. Фестиваль Viva Braslav Open Air в десяти фото-7

Фото: instagram.com/sergey_bobunets

Мы собрали десять фото с прошедшего фестиваля. 

# Фестиваль # калейдоскоп # Alekseev # Иван Дорн # Артем Пивоваров # Фотофакт

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