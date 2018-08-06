Белорусская Ибица. Фестиваль Viva Braslav Open Air в десяти фото
Новости Беларуси. В Браславе в шестой раз прошел фестиваль Viva Braslav Open Air, который называют белорусской Ибицей.
Он собрал более 20 тысяч человек.
На сцене перед зрителями выступили исполнители из Беларуси, Украины, России, Польши, Венгрии и Нидерландов. Среди них – Артем Пивоваров, Иван Дорн, Alekseev, Мальбэк и Сюзанна, Скруджи, Бьянка, Сергей Бобунец, NUTEKI и другие.
Фото: instagram.com/pivovarovmusic
По словам организаторов фестиваля, которые сами из Браслава, мероприятие начиналось с дискотеки. С каждый годом музыкальный фестиваль растет. Высокий уровень организации отмечают как зрители, так и артисты.
Артем Пивоваров, певец:
Viva Braslav – это невероятной глубины Люди! У меня нет слов, чтобы описать все то, что происходило с нами вчера. Это любовь с первой песни и до последней. Каждая секунда. Мы готовы были играть для вас всю ночь! До новых встреч.
Alekseev:
Браслав, вы невероятные. Спасибо за этот вечер!
Фото: instagram.com/alekseev_officiel
Бьянка:
Это было одно из самых чётких мероприятий за последние 15000 лет! Я и ансамбль в восторге.
Nuteki:
Спасибо Браслав. Было жарко, вы – классные.
Сергей Бобунец:
Спасибо, Браслав! Спасибо, Беларусь!
Фото: instagram.com/sergey_bobunets
Мы собрали десять фото с прошедшего фестиваля.