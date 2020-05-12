Проспект Независимости могут включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Новости Беларуси. Проспект Независимости может стать пятым белорусским объектом, который включат в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Одна из самых длинных улиц в Европе и пример редкого неоклассического ансамбля в мировой архитектуре уже давно считается обязательным местом для посещения туристов.

Сейчас столичные специалисты занимаются проектной работой: определяют четкие границы магистрали, подробно описывают все объекты и наносят их на план. Всего в Минске почти полторы тысячи историко-культурных ценностей.

Наталья Смольская, начальник отдела искусств управления культуры Мингорисполкома:

Это архитектурные комплексы. Это застройки, например, улицы Ленина и Кирова, Карла Маркса, Мясникова, студенческий городок БНТУ.

На 2020 год министерством выдано более 70 разрешений на проведение проектных работ в зданиях по улице Комсомольская, 5, Революционная, 24, площадь Свободы, 8, Володарского, 10. На реконструкцию зданий по улице Чижевских в Лошицком усадебном парковом комплексе.