Пешеходные улицы в Минске: «Просятся Интернациональная, Маркса, несмотря на жалобы жильцов»

Новости Беларуси. Какие улицы в Минске стоит закрыть для движения автомобилей, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Иван Кравцов, архитектор, преподаватель БНТУ, руководитель проектов в строительстве:

Что можно сделать уже сейчас. Первое, снизить масштаб города. Потому что мне лично более симпатичен более низкий город, а те высокие здания, жилые районы – мне кажется, они немного мешают людям гулять на улице.

Вторая вещь – это увеличить количество пешеходных пространств.

Уже сейчас у нас есть Зыбицкая, у нас сейчас есть улица Октябрьская – это стихийное пешеходное пространство. Просится Интернациональная, просится Маркса, несмотря на жалобы жильцов, я знаю, но они просятся быть пешеходными. И мы сможем каждый день на них устраивать маленький праздник, который будет идти в копилку общего, и кульминацией будет являться праздник города ежегодно.