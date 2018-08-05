Оставить или перекрасить? Какой он, идеальный цвет для архитектуры Минска? Разбираемся в репортаже СТВ

Новости Беларуси. С одной стороны, нет ничего страшного ни в ярко-желтом, ни в ярко-розовом цвете. Как говорится, красивенько – не раздражает, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Подумаешь, не согласовали. Подумаешь, покрасили. Кому-то нравится – кому-то нет. Смущает другое: можно ли решения в таких делах аргументировать субъективным «нравится – не нравится»?

Понятно, что архитектура, как и любой другой вид искусства, субъективна. Но специалисты есть, и если они говорят о нарушении архитектурного облика, может быть, стоит прислушаться? И вообще – какой он, цвет Минска?

Мне так не очень. Он какой-то детский очень.

Я люблю бледные тона. Хотя, в принципе, лето. Почему бы и нет!?

Прекрасно, ярко, солнечно. Мне нравится.

Я так понимаю, жёлтый ваш любимый цвет? Нет.

Жёлтый на белом – вообще никак. Смысл возмущаться в интернете, если оно останется так, как останется. Наверное, у нас краски нет, как всегда.

Художнику Елене Дедовой ярко-жёлтые вазы поначалу тоже показались чересчур смелым решением. Позже поняла: коммунальщики оказались в тренде. Уж больно актуальная расцветка.

Елена Дедова, художник:

Увидела такой момент, что девочки фотографировались в жёлтых платьях на фоне голубого неба. Я посмотрела по-другому, что добавилось больше солнца. Мне показалось вот так.

Виктория Ходосок, СТВ:

Сочный «грим» классике с историей нанесли буквально несколько месяцев назад. У одних это вызвало возмущение и требования вернуть вазам прежний цвет. Даже создали петицию. Для других же яркость оказалась собственным видением красоты.

Денис Глинский, директор Горремавтодора Мингорисполкома:

Я думаю, что мы закрасим в 2019 году. Каждый год мы не согласовали ни с какими комитетами в какой цвет красить. Нет такого регламента, в какой цвет красить этот объект. Вот в этом году покрасили в белый и жёлтый цвет. Мне лично нравится этот цвет. Красиво, сочно, заметно.





«Сочного» решили нанести и на «Ангела смерти», а точнее, полностью его закрасить. Тон подбирали в цвет плитки на фасаде.

Дом с муралом на Воронянского в последнее время был одним из самых обсуждаемых в районе города. Устрашающий «сосед» несколько лет ну никак не давал жизни местным жильцам.

Жильцы:

Эта картина нам так надоела, и всем окружающим. Неприятно было. Куда только не писали. И вот только сейчас это дело осуществили.

Если кому надо, пусть рисуют. Только чтобы было естественно, а не то, какой-то Бухенвальд нарисовали.

Кому-то помешали и вот эти жестяные ящики. Неприглядные коробки неизвестный мастер превратил в барбершоп, творческий центр с бисерной канарейкой и полицию. В итоге все художества «замалевали» серой краской.

Финтан Мэги – художник из Сиднея – надеется, что его работа так просто не исчезнет. Он приехал в Минск (кстати, по 30-дневному «безвизу») оживить серые стены бетонных джунглей разноцветным муралом. Героем его произведения станет мальчик-подросток, обычный белорус из народа.

Финтан Мэги, художник (Австралия):

Когда я ехал в Минск, я ожидал, что город будет более серым. Архитектура будет однотипной. А он оказался куда ярче. В Минске есть, что посмотреть. Я не фанат множества цветов на фасадах. Должен быть баланс.



Виктория Ходосок:

Фишкой коллективной задумки на дороге Минск–Молодечно стала вот такая патриотическая идея. Забор раскрасили в цвет государственного флага.

Правда, мнения о красно-зелёном «дизайне» тоже разделились. А художники и вовсе отказались комментировать свою работу.

Наталья Ширнина:

Его не красили, наверное, изначально, как сделали. Может быть, для туристов и для гостей, и из электричек, поездов ездят, смотрят. Тоже, может быть, им будет это прикольно.

Смаковали некогда подробности, связанные и вот с этим зданием ХIХ века. Его окрестили самым ярким строением в городе. Пожарное депо попытались облагородить.

Светлана Борисович, директор Минского городского института благоустройства и городского дизайна:

Я полагаю, что первоначально проект реставрации пожарного депо (это было достаточно давно, если память мне не изменяет, больше 20 лет назад) – это кирпичное здание был кирпичного цвета. И то, что оно было выкрашено в розовый цвет, это чья-то инициатива, которая нигде и ни с кем не согласовалась. Поэтому вот такие ляпы они бывают в городе. И достаточно часто.

Следы пёстро розового на асфальте – факт, что и здесь был не так давно «ляп». Цветовую ошибку допустили на тоже историческом здании по проспекту Машерова.

Андрей Клишевич, директор филиала Ремонтно-строительного управления Минсктранса:

Цвет на здании был тёмный, поскольку хотели сделать более светло, более красиво, получилась немного другая колировка. При нанесении на фасад показалось, что оно отличается от запланированного. Зато вызвало дискуссию.

А вот со знаменитым районом – Осмоловкой – решили всё-таки не шутить. Он хоть и не под знаком историко-культурная ценность, но особо важен. Потому цвет краски для фасада тщательно подбирали реставраторы.

Роман Забелло, архитектор-реставратор:

Можам бачыць фрагмент, дзе быў першапачатковы колер фасада. Мы намагаліся максімальна прыблізіцца да гістарычнай каларыстыкі. Мы зрабілі каля 13 выфарбавак, і нараэшце быў знойдзены той колер, які найбольш адпавядае. Золотистой охры добивались по спецрецептуре вручную.

Алесь Кныш, технический специалист по краскам:

Здесь нет органических пигментов, за счёт чего фасад выцветает. Он постоит год на солнце – и с одной стороны он светлый, с другой – тёмный. На фасад лучше использовать какие-то светлые тона. Они будут более неприхотливые, будут дольше стоять. Вообще светлая краска будет стоить дешевле, чем более в насыщенных тонах.