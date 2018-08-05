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Оставить или перекрасить? Какой он, идеальный цвет для архитектуры Минска? Разбираемся в репортаже СТВ

05 августа 2018 17:33
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Новости Беларуси. С одной стороны, нет ничего страшного ни в ярко-желтом, ни в ярко-розовом цвете. Как говорится, красивенько – не раздражает, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Подумаешь, не согласовали. Подумаешь, покрасили. Кому-то нравится – кому-то нет. Смущает другое: можно ли решения в таких делах аргументировать субъективным «нравится – не нравится»?

Оставить или перекрасить? Какой он, идеальный цвет для архитектуры Минска? Разбираемся в репортаже СТВ-1

Понятно, что архитектура, как и любой другой вид искусства, субъективна. Но специалисты есть, и если они говорят о нарушении архитектурного облика, может быть, стоит прислушаться? И вообще – какой он, цвет Минска?

Оставить или перекрасить? Какой он, идеальный цвет для архитектуры Минска? Разбираемся в репортаже СТВ-4

Мне так не очень. Он какой-то детский очень.

Оставить или перекрасить? Какой он, идеальный цвет для архитектуры Минска? Разбираемся в репортаже СТВ-7

Я люблю бледные тона. Хотя, в принципе, лето. Почему бы и нет!?

Оставить или перекрасить? Какой он, идеальный цвет для архитектуры Минска? Разбираемся в репортаже СТВ-10

Прекрасно, ярко, солнечно. Мне нравится.

Оставить или перекрасить? Какой он, идеальный цвет для архитектуры Минска? Разбираемся в репортаже СТВ-13

Я так понимаю, жёлтый ваш любимый цвет?

Нет.

Оставить или перекрасить? Какой он, идеальный цвет для архитектуры Минска? Разбираемся в репортаже СТВ-16

Жёлтый на белом – вообще никак. Смысл возмущаться в интернете, если оно останется так, как останется. Наверное, у нас краски нет, как всегда.

Оставить или перекрасить? Какой он, идеальный цвет для архитектуры Минска? Разбираемся в репортаже СТВ-19

Художнику Елене Дедовой ярко-жёлтые вазы поначалу тоже показались чересчур смелым решением. Позже поняла: коммунальщики оказались в тренде. Уж больно актуальная расцветка.

Оставить или перекрасить? Какой он, идеальный цвет для архитектуры Минска? Разбираемся в репортаже СТВ-22

Елена Дедова, художник:
Увидела такой момент, что девочки фотографировались в жёлтых платьях на фоне голубого неба. Я посмотрела по-другому, что добавилось больше солнца. Мне показалось вот так.

Оставить или перекрасить? Какой он, идеальный цвет для архитектуры Минска? Разбираемся в репортаже СТВ-25

Виктория Ходосок, СТВ:
Сочный «грим» классике с историей нанесли буквально несколько месяцев назад. У одних это вызвало возмущение и требования вернуть вазам прежний цвет. Даже создали петицию. Для других же яркость оказалась собственным видением красоты.

Оставить или перекрасить? Какой он, идеальный цвет для архитектуры Минска? Разбираемся в репортаже СТВ-28

Оставить или перекрасить? Какой он, идеальный цвет для архитектуры Минска? Разбираемся в репортаже СТВ-30

Денис Глинский, директор Горремавтодора Мингорисполкома:
Я думаю, что мы закрасим в 2019 году. Каждый год мы не согласовали ни с какими комитетами в какой цвет красить. Нет такого регламента, в какой цвет красить этот объект. Вот в этом году покрасили в белый и жёлтый цвет. Мне лично нравится этот цвет. Красиво, сочно, заметно.

«Сочного» решили нанести и на «Ангела смерти», а точнее, полностью его закрасить. Тон подбирали в цвет плитки на фасаде.

Оставить или перекрасить? Какой он, идеальный цвет для архитектуры Минска? Разбираемся в репортаже СТВ-33

Дом с муралом на Воронянского в последнее время был одним из самых обсуждаемых в районе города. Устрашающий «сосед» несколько лет ну никак не давал жизни местным жильцам.

Оставить или перекрасить? Какой он, идеальный цвет для архитектуры Минска? Разбираемся в репортаже СТВ-36

Жильцы:
Эта картина нам так надоела, и всем окружающим. Неприятно было. Куда только не писали. И вот только сейчас это дело осуществили.

Оставить или перекрасить? Какой он, идеальный цвет для архитектуры Минска? Разбираемся в репортаже СТВ-39

Если кому надо, пусть рисуют. Только чтобы было естественно, а не то, какой-то Бухенвальд нарисовали.

Оставить или перекрасить? Какой он, идеальный цвет для архитектуры Минска? Разбираемся в репортаже СТВ-42

Оставить или перекрасить? Какой он, идеальный цвет для архитектуры Минска? Разбираемся в репортаже СТВ-44

Кому-то помешали и вот эти жестяные ящики. Неприглядные коробки неизвестный мастер превратил в барбершоп, творческий центр с бисерной канарейкой и полицию. В итоге все художества «замалевали» серой краской.

Оставить или перекрасить? Какой он, идеальный цвет для архитектуры Минска? Разбираемся в репортаже СТВ-47

Финтан Мэги – художник из Сиднея – надеется, что его работа так просто не исчезнет. Он приехал в Минск (кстати, по 30-дневному «безвизу») оживить серые стены бетонных джунглей разноцветным муралом. Героем его произведения станет мальчик-подросток, обычный белорус из народа.

Оставить или перекрасить? Какой он, идеальный цвет для архитектуры Минска? Разбираемся в репортаже СТВ-50

Финтан Мэги, художник (Австралия):
Когда я ехал в Минск, я ожидал, что город будет более серым. Архитектура будет однотипной. А он оказался куда ярче. В Минске есть, что посмотреть. Я не фанат множества цветов на фасадах. Должен быть баланс.

Оставить или перекрасить? Какой он, идеальный цвет для архитектуры Минска? Разбираемся в репортаже СТВ-53


Виктория Ходосок:
Фишкой коллективной задумки на дороге Минск–Молодечно стала вот такая патриотическая идея. Забор раскрасили в цвет государственного флага.

Правда, мнения о красно-зелёном «дизайне» тоже разделились. А художники и вовсе отказались комментировать свою работу.

Оставить или перекрасить? Какой он, идеальный цвет для архитектуры Минска? Разбираемся в репортаже СТВ-56

Наталья Ширнина:
Его не красили, наверное, изначально, как сделали. Может быть, для туристов и для гостей, и из электричек, поездов ездят, смотрят. Тоже, может быть, им будет это прикольно.

Оставить или перекрасить? Какой он, идеальный цвет для архитектуры Минска? Разбираемся в репортаже СТВ-59

Смаковали некогда подробности, связанные и вот с этим зданием ХIХ века. Его окрестили самым ярким строением в городе. Пожарное депо попытались облагородить.

Оставить или перекрасить? Какой он, идеальный цвет для архитектуры Минска? Разбираемся в репортаже СТВ-62

Светлана Борисович, директор Минского городского института благоустройства и городского дизайна:
Я полагаю, что первоначально проект реставрации пожарного депо (это было достаточно давно, если память мне не изменяет, больше 20 лет назад)  это кирпичное здание был кирпичного цвета. И то, что оно было выкрашено в розовый цвет, это чья-то инициатива, которая нигде и ни с кем не согласовалась. Поэтому вот такие ляпы они бывают в городе. И достаточно часто.

Оставить или перекрасить? Какой он, идеальный цвет для архитектуры Минска? Разбираемся в репортаже СТВ-65

Следы пёстро розового на асфальте – факт, что и здесь был не так давно «ляп». Цветовую ошибку допустили на тоже историческом здании по проспекту Машерова.

Оставить или перекрасить? Какой он, идеальный цвет для архитектуры Минска? Разбираемся в репортаже СТВ-68

Андрей Клишевич, директор филиала Ремонтно-строительного управления Минсктранса:
Цвет на здании был тёмный, поскольку хотели сделать более светло, более красиво, получилась немного другая колировка. При нанесении на фасад показалось, что оно отличается от запланированного. Зато вызвало дискуссию.

Оставить или перекрасить? Какой он, идеальный цвет для архитектуры Минска? Разбираемся в репортаже СТВ-71

А вот со знаменитым районом – Осмоловкой – решили всё-таки не шутить. Он хоть и не под знаком историко-культурная ценность, но особо важен. Потому цвет краски для фасада тщательно подбирали реставраторы.

Оставить или перекрасить? Какой он, идеальный цвет для архитектуры Минска? Разбираемся в репортаже СТВ-74

Роман Забелло, архитектор-реставратор:
Можам бачыць фрагмент, дзе быў першапачатковы колер фасада. Мы намагаліся максімальна прыблізіцца да гістарычнай каларыстыкі. Мы зрабілі каля 13 выфарбавак, і нараэшце быў знойдзены той колер, які найбольш адпавядае.

Золотистой охры добивались по спецрецептуре вручную.

Оставить или перекрасить? Какой он, идеальный цвет для архитектуры Минска? Разбираемся в репортаже СТВ-77

Алесь Кныш, технический специалист по краскам:
Здесь нет органических пигментов, за счёт чего фасад выцветает. Он постоит год на солнце – и с одной стороны он светлый, с другой – тёмный. На фасад лучше использовать какие-то светлые тона. Они будут более неприхотливые, будут дольше стоять. Вообще светлая краска будет стоить дешевле, чем более в насыщенных тонах.

Оставить или перекрасить? Какой он, идеальный цвет для архитектуры Минска? Разбираемся в репортаже СТВ-80


Какой же всё-таки цвет настроения Минска, сложно определить. Ведь на всё можно смотреть абсолютно под разным углом. Но так или иначе любые радужные задумки будут обсуждаемой темой для бытовых и высокохудожественных споров. Ведь на цвет и вкус все города разные.

# Архитектура # общество # Елена Дедова # Денис Глинский # Финтан Мэги # Светлана Борисович # Андрей Клишевич # Роман Забелло # Фотофакт

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